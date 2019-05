Goran Karan ispovijedio našem novinaru kako se sramotio pred Runjićem: Od prve note sam shvatio da me glas u dvoru Baške Vode neće slušati, a onda sam zabrljao i Vicu Vukova...

Dok dio nacije žustro raspravlja o tome je li ljepotica udarila psa i stariju gospođu i što se zapravo dogodilo, pa su mnogi i iznenađeni nekim pojedinostima navodnog sukoba bolesne gospođe i skupog automobila njemačke proizvodnje, sjeo sam u Splitu na kavicu s Goranom Karanom.



Ne bez razloga, nego kako bi mi 55-godišnji Splićanin prepričao jednu od najstresnijih situacija u svom životu, odlazak na svojevrsnu, u to vrijeme, dakle 1997., životno važnu audiciju pred velikim, nažalost pokojnim, Zdenkom Runjićem.



Naime, Tonči Huljić je odlučio pomoći dotadašnjem pjevaču rock-grupe Big blue u pokretanju solo karijere i dogovorio je da Goran dođe u Bašku Vodu, u kojoj se Zdenko i tog ljeta odmarao s obitelji.



Ponio je Goran gitaru, ali i veliku tremu jer bila su to vremena u kojima mu se budućnost na glazbenoj sceni nije činila svijetlom. I kad je shvatio da će pokazati što može pred velikim Runjićem, ali i još nekoliko ljudi, odlučio je za početak otpjevati iznimno zahtjevnu ariju iz opere "Tosca", "E luccevan le stelle".



Od prve note shvatio je da ga glas u dvorištu kuće u Baškoj Vodi neće slušati. Trudio se tijekom izvedbe korigirati ga i nekako kanalizirati, ali znao je da ne ide na dobro.

Zatvorio sam oči

"Bilo mi je prilično neugodno, zatvorio sam oči i naprezao se otpjevati najviše note arije, mijenjao sam boje u licu od napora, žile na vratu su mi nabrekle, ali sam pjevao. Kad sam završio, otvorio sam oči u strahu od Zdenkove reakcije.



Rekao mi je da je sve to dobro, ali da bi trebao čuti znam li otpjevati koju našu pjesmu. U brzini sam se odlučio za 'Pismo ćali', Zdenkovu pjesmu na riječi Tomislava Zuppe.



Međutim, svi koji vole tu pjesmu znaju da je Vice Vukov tu postavio letvicu jako, jako visoko. Sam pokušaj oponašanja ili pokušaja primicanja načinu na koji je tu vječnu pjesmu izvodio danas nažalost pokojni Vice, bio bi tužan", kazao mi je prije neki dan Goran.



Iako mu je bilo neugodno i iako mu je kao kamen na srcu ležao rezervni plan odlaska na angažman u Hamburg, dakle odlazak iz najdražeg životnog konteksta, znao je da je baš to trenutak kad se lomi karijera, kada sve može ispasti dobro ako bude dobar.



Opet je, kaže, zatvorio oči pred tim malim, ali njemu presudno važnim auditorijem i krenuo.



Kao što znaju svi koji vole ili su pjevali tu pjesmu, ona završava visokim tonovima. Pjevajući i tu pjesmu, shvatio je da ga trema doslovno onemogućava da "Pismo ćali" otpjeva najbolje što može, nije bio zadovoljan i nije se nadao da se Zdenku svidjelo što je čuo.

Na balkonima su počeli pljeskati



Ipak, neki su stanari okolnih vikendica, nakon što je otpjevao prateći se na gitari, izišli na balkone i spontano zapljeskali. Zdenko nije puno govorio, ali je bilo jasno da će na neki način uzeti Gorana pod svoje i napisati mu nekoliko pjesama koje će mu ozbiljno trasirati solo karijeru.



Prije svega, Goran i Runjić osvajaju Split 1999. s pjesmom "Prozor kraj đardina", zapravo, ako slučajno netko još nije znao, prozor stana u kojem je Runjić živio i stvarao, a koji gleda na Strossmayerov park. Audicija u dvorištu Runjićeve kuće u Baškoj Vodi i sav trud se isplatio.



Krenuo je u samostalnu karijeru, pobijedio na Zadru 1998., a suradnja s Runjićem kulminirala je prvim samostalnim albumom, "Kao da te ne volim", objavljenim godinu dana poslije. Proglašen je pjevačem godine i objavio po mnogima najveći hit "Lipa si lipa".



Godinu dana poslije osvaja Doru i završava kao deveti na Eurosongu. Ima brojne hitove, nekoliko dobro prodanih albuma i više Porina. Od dječaka koji je s majkom živio na splitskome Manušu, do brojnih manjih i većih pozornica u zemlji i dobrom dijelu svijeta, Goran Karan je prošao sve.



Još jedan od onih koji pravi uspjeh, barem njegov pravi početak, mogu zahvaliti pokojnom Zdenku Runjiću.

Tvoj trenutak

Dok smo gutali zadnje kapi crnog vina, naravno jako dobrog za krv i smanjenje masnoće u žilama koje život znače, Karan nije prestajao govoriti o zahvalnosti koju osjeća prema skladatelju koji mu je zadnjih nekoliko godina svog života dao toliko lijepih pjesama.



E sad, voljeli vi i slušali Karana i spomenute Runjićeve pjesme ili ne, jedno bi bilo dobro upamtiti. Kad te pozovu u to dvorište, na tu audiciju, kada i ako dobiješ priliku pokazati talent koji imaš, e onda, brate i sestro, grizi, lupaj i udaraj, pjevaj, pleši ili glumi, slikaj ili snimi, daj sve što možeš, to je tvoj trenutak, sada i ovdje.



Pusti one koji će te, u vlastitoj nemoći, pokušati obeshrabriti, budi jak. I da, naravno, nemoj udarati pse po ulici, poljubi ruku starijoj gospođi, općenito poštuj starije i drugačije i budi dobar ljudima i životinjama oko sebe. Čak i ako njih nitko nikada nije naučio da budu takvi.