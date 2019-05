'Financirao sam projekt vlastitim novcem, ovo je sramotno!': Jacques ispalio na društvenim mrežama, najavio i tužbe za one koji su pisali sporni sadržaj

"Tek što sam stigao kući, uz obilje podrške i lijepih komentara na kojima sam vam svima zahvalan, naišao sam, naravno i na pljuvačke članke nekih, doduše, manjih portala koje ovdje ne namjeravam dodatno reklamirati. Mogu im samo najaviti da im tužbe stižu", oglasio se danas pjevač Jacques Houdek na svojemu Facebook profilu.

Houdek je, podsjećamo, stigao s natjecanja Eurosong u Tel Avivu u kojem je sudjelovao kao mentor Roka Blaževića, Splićanina kojeg je hrvatska publika izabrala kao pobjednika "Dore", stoga i kao "aduta" kojeg šalje u Izrael.

No Roko i njegov tim su, nažalost, podbacili - 19-godišnjak se sa svojom pjesmom "The Dream", koju potpisuje upravo Jacques, nije uspio plasirati u finale, a u konačnom je poretku druge polufinalne večeri bio tek četrnaesti od ukupno osamnaest natjecatelja.

"Tvrdnje da sam iskoristio Roka kako bih sebe promovirao i stavljao se u prvi plan u jednu su ruku smiješne, u drugu tužne, a u globalu - krajnje su nepristojne. Roku sam bio mentor u talent showu Zvijezde, preuzeo sam ga voditi i nakon showa, napisao mu pjesmu, organizirao cijeli tim, financirao sam cijeli projekt vlastitim novcem, pripremio ga za Doru - na kojoj smo najpoštenije pobijedili, od žirija i od publike...", piše dalje ogorčeni Jacques koji, očigledno, planira tužiti sve one koji su pisali negativnosti na koje se referira.

"Nadalje, mjesecima sam predano radio na ovom projektu zajedno s cijelim timom, bez radnog vremena. Kako bismo zajedno osmislili i ostvarili nastup za našega Roka, bez zadrške sam stavio svoju karijeru “on hold” i potpuno se predao ovome, i nije mi nimalo žao, opet bih to učinio, jer Roko je to zaista zaslužio. Ovdje se sada moj integritet dovodi u pitanje? Sramotno da ne može biti sramotnije. Ja sam svoj glazbeni put odabrao, a dio tog puta je upravo rad s mladim talentima.

Upravo tu sam pokazao koliko sam velik, u želji i u spremnosti da na mlade talentirane ljude stavim fokus i da im pomognem. Zašto? Vrlo je jednostavno. Želim da nam glazbena scena bude bolja. Želim da stvarni talenti zamijene šund i trash. Nemam problem sa sjajnim pjevačima, jer sam dovoljno iskusan i svjestan svojih kvaliteta, da sa svakim svjetskim pjevačem mogu stati na scenu i zapjevati, s punim poštovanjem i bez imalo straha! Pa zašto onda ne bih pomogao nekom mladom talentiranom klincu kao što je naš Roko? Ma, jedva čekam da takvi vladaju scenom! Dao Bog da pometu sve pred sobom.

Na Eurosongu me svi znaju, jer sam ne tako davno tamo očito ostavio traga, pa što sam ja to onda trebao - sakriti se, nestati, odbiti dati izjavu za medije? Odbiti otpjevati pjesmu na događaju koji je naše veleposlanstvo za nas organiziralo? Možda nisam kao autor trebao ni ići u Tel Aviv? Ne znam, što se to očekivalo od mene, da postanem nevidljiv? Ja sam itekako karizmatičan čovjek, da, imam talent, imam stav i mišljenje, jako sam prodoran i bez da se trudim. I SVE TO SAM STAVIO U SLUŽBU PROMOCIJE NAŠEG ROKA, NAŠE PJESME I NAŠE HRVATSKE. JER “THE DREAM” JE ZAJEDNIČKI PROJEKT SVIH NAS! Hvala svima vama koji ste to prepoznali", završava ljuto pjevač za kojeg neki tvrde da ima jedan od boljih glasova u državi.