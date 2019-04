Popričali smo sa zvijezdom 'Ultre', slavnim dj-om uoči partyja u Splitu: Ako jedete meso, za sebe ne možete reći da ste ljubitelj životinja!

Organizatori klupskih večeri "Roots" predvidjeli su velik interes koji će vladati za njihovim ovotjednim splitskim eventom koji će se održati u petak, 5. travnja, pa su iz "Judina drva", koje im je uobičajena lokacija, party preselili u klub "Central". Premijerno u Hrvatskoj organiziraju klupsku gažu španjolskog virtuoza Coyu te Vinicius Honorinoa, za kojeg kažu kako je brazilska techno senzacija, a domaću podršku za pultom davat će im Miro, prvi čovjek Underground Controla, te osnivač "Rootsa" Dj Jock.

Slavni katalonski DJ i producent Coyu ostavio je trag na elektroničkoj sceni preko svoga labela "Suara", koja je već neko vrijeme jedna od najistaknutijih etiketa u svijetu techna i house glazbe, a podjednaka kvaliteta koju pruža za pultom doveli su ga do pozicije jednog od najtraženijih underground DJ-eva današnjice. Njegov remix plesnog klasika Fatboy Slima "Right Here Right Now" postigao je svjetski uspjeh, a zanimljivo je da je, usprkos svim uspjesima, tek prije koji tjedan izdao prvi album "You Don't Know".

– Album prvijenac koji upravo promoviram, nastajao je u od 2011. godine do danas. Bio je to dugačak proces u sklopu kojeg se kombiniralo između 30 i 40 pjesama. Trebalo mi je puno vremena jer sam htio biti siguran da imam kompletan proizvod. Prve reakcije ljudi koji su ga čuli su odlične i tvrde da je drukčiji i inovativan, što pokazuje da je moj put bio ispravan. Album je vrlo šarolik i snimanju sam pristupio otvorenog uma, koncept je to sličan načinu glazbe kako se ona stvarala ranih 90-ih godina. Zanima me kako će ljudi reagirati na plesnim podijima – kazao nam je Coyu, koji je u Splitu već nastupao, na festivalu Ultra Europe, a ističe kako ga baš zanima na koji način će hrvatska publika reagirati na njegov prvi klupski puno intimniji DJ set.

Ovaj Španjolac dosad je rasplesao podije širom svijeta, od Južne Amerike, Azije, Europe, Sjeverne Amerike do Afrike, te naravno Španjolske, čiju scenu je upravo on preobrazio stvorivši jedan od najprepoznatljivijih zvučnih brendova elektroničke glazbe. Njegova izdavačka kuća "Suara" među najpoznatijima je na svijetu, a za nju potpisan ugovor ima i organizator "Rootsa" DJ Jock.

– Uvijek sam podjednako volio techno i house, i zbog toga pokrivamo širok spektar izvođača i tipova glazbe. Ne bih mogao puštati samo jedan žanr, to mi je dosadno. Trudim se ponuditi različite emocije kroz moj label, sad sam više fokusiran na techno, ali ćemo izdavati i druge žanrove – govori poznati DJ, koji uz posao u glazbi pažnju privlači i projektima vezanima uz zaštitu životinja.

Fondacija "Suara", koju već osam godina vodi s partnericom, skrbi o napuštenim mačkama.

– Volim životinje i htio sam im na neki način vratiti za ljubav koju one daju čovjeku. Prije dvije godine otvorili smo prihvatilište za napuštene mace, gdje ljudi mogu doći i provesti neko vrijeme, popiti piće i ako se povežu s nekom od naših štićenica, udomiti ih. Volim svirati vikendom, preko tjedna biti u studiju, no potrebno je raditi i nešto što će vam ponuditi odmak od svakodnevice. Glazba je moj život, ali ne želim se njome baviti 24 sata na dan jer bih poludio – kazuje DJ, kojeg je ljubav prema mačkama vodila i do odluke da promijeni prehranu. Nekoliko godina nije jeo meso, a od 2017. godine je stopostotni vegan.

– Volim životinje i zaključio sam da nije pošteno da ih istodobno i jedem. Ako jedete meso, za sebe ne možete reći da ste ljubitelj životinja, nego kućnih ljubimaca. Mislio sam da će biti teško prilagoditi se novoj prehrani, no zapravo nije bilo tako problematično jer je veganska hrana sve dostupnija diljem svijeta u dućanima, čak i restoranima – rekao nam je španjolski DJ.