'Ne želim da me ljudi sažalijevaju...': sin Lepe Brene progovorio o najdramatičnijim trenucima svog života, odrastanju uz slavne roditelje i velikim odlukama

Mlad, zgodan, uspješan – sve su to epiteti koji krase najstarijeg sina Lepe Brene, rođenog prije 26 godina u New Yorku. Stefan Živojinović nikad nije krio koliko je ponosan na svoje roditelje, majku, slavnu pjevačicu čiji se hitovi pjevaju od Vardara do Triglava, i Slobodana Bobu Živojinovića, teniskog asa bivše Jugoslavije.



Jednako su tako i oni ponosni na njega, pogotovo otkako je zaplovio glazbenim vodama, što mu je oduvijek bila velika želja jer pjeva još odmalena.



Već prvom pjesmom zaintrigirao je javnost i dobio same pohvale, od hita "U drugom životu" iz popularne srpske serije "Ubice mog oca", pa do posljednjeg singla "Zlo moje nevino". Upravo ovog tjedna obožavatelje će razveseliti novom pjesmom "Od večeri do jutra", na kojoj je radio čak punih godinu dana.



– Volim pjevati različite žanrove, ali trenutno se najviše vidim u popu i folku. Kao malog mama me je često znala voditi na svoje koncerte i bio sam fasciniran lakoćom kojom osvaja publiku i s koliko ljubavi radi taj posao. Dala mi je mnoge savjete, no trudim se što manje slušati bilo koga i napraviti onako kako sam osjećam da treba biti.



Volim učiti i napredovati iz dana u dan jer se samo dobrim radom i trudom može nešto napraviti u bilo kojem poslu. Siguran sam da će ljudi to znati prepoznati u mojoj novoj pjesmi – kaže Stefan i priznaje nam da nije bilo nimalo lako odrastati kao sin slavnih roditelja. Ali Brenu i Bobu nikad ne bi mijenjao.

Povlastice su se morale opravdati

– Svakako da je to nosilo određeni teret, no sada sam se već navikao na to. Zahvalan sam što su mi baš Brena i Boba roditelji. Djetinjstvo mi je izgledalo kao da sam ušetao u Disneyland. Braći i meni nikad ništa nije nedostajalo, uvijek smo išli na neka lijepa putovanja, oni nam ništa nisu branili, ali smo sve te povlastice itekako morali opravdati svojim ponašanjem.



I ja sam poput tate nekada trenirao tenis i taj me je sport baš zanimao. Imao sam priliku gledati ga kako igra uživo, kao i snimke nekih njegovih starih mečeva. Stvarno je fenomenalan igrač i, po mojem skromnom mišljenju, jedan je od najkarizmatičnijih sportaša svih vremena – govori mladi pjevač koji se prošle godine odlučio osamostaliti pa je u Beogradu kupio stan na kredit.



– Dugo smo ga renovirali, tako da sam se tek nedavno uselio. Odgovara mi biti sam, a ponekad znam pozvati prijatelje pa zajedno kuhamo i slušamo glazbu. Nekoliko sam godina također živio sam u Miamiju i znao sam što me čeka kad se preselim od roditelja.



Posjećujem ih često jer se volimo okupiti i spremati klopu. Tata i ja smo šefovi u kuhinji i ne damo mami da nam se miješa u posao – šali se glazbenik.

Osim mlađeg brata Viktora, Stefan ima i starijeg polubrata Filipa, kojega je Boba dobio u prvom braku sa Zoricom Nakić. Prošle godine on se oženio pjevačicom Aleksandrom Prijović, inače rodom iz hrvatskog Belog Manastira, a nedavno su dobili sina Aleksandra.



– Divan je i nalikuje Filipu. Imaju iste oči. Dok se nije oženio, nas smo dvojica bili pravi tandem za izlaske pa smo se puno više viđali. Sada kad je osnovao vlastitu obitelj, što je jedna od najljepših stvari u životu, ima druge prioritete, pa više tulumarim s Viktorom.



Za razliku od mlađeg brata i oca, koji ne skrivaju kako vode borbu s kilogramima, Stefan s time nema problema. Pazi na prehranu i aktivan je u teretani, na radost svojih obožavateljica, jer ih često na društvenim mrežama iznenadi fotografijama svojeg isklesanog tijela.



– Mi Živojinovići svi volimo puno jesti, samo je jedina razlika što ja treniram kao konj. Viktor je odlučio povesti više računa o prehrani, nisam mu davao previše savjeta oko toga, on najbolje zna.

Što se tiče ljubavnog života, takav je da ga zapravo nemam jer zbog posla nemam vremena za djevojke. Volio bih da me jednog dana osvoji cura koja radi na sebi, ima cilj u životu i koja je borbena.

Pet dana nisu znali je li živ

Pravu borbenost i hrabrost Brenin je sin itekako pokazao sa samo osam godina, kad je 23. studenog 2000. otet ispred kuće na beogradskoj Bežanijskoj kosi. Bio je to događaj koji je prestravio zemlje bivše Jugoslavije, a pjevačici i Bobi promijenio živote iz temelja.

Punih pet dana nisu znali je li Stefan živ, i kad su napokon dobili telefonski poziv, otmičari su zatražili dva i pol milijuna tadašnjih maraka za živog te pet milijuna maraka za mrtvog Stefana, o čemu je pjevačica progovorila prošle godine.

Postoji nekoliko teorija kako ga je dobila natrag. Prema jednoj verziji, Brena je bila na nišanu snajperista dok je Boba predavao novac otmičarima na Novom Beogradu, a spekuliralo se i o tome da je Stefana kući dovezao taksist nakon što su ga poslije primopredaje ostavili na Kalemegdanu.

Neki su mediji pisali i kako je pjevačica preuzela sina u okolici Dubrovnika ili na autocesti prema Nišu. Sin im je vraćen nakon sedam dana, no čitav je događaj još uvijek obavijen velom tajnom, a oni koji su počinili ovaj gnusan zločin nikad nisu pronađeni.

– Sve su otmice otkrivene, samo nije otkriveno tko je to učinio mojem djetetu. Ja sam žena koja se više ničega ne plaši – rekla je jednom razočarana Brena. Iako nerado govori o svemu, Stefan nam je priznao kako je iz svega naučio jednu pozitivnu lekciju.

Ima puno gorih stvari



– Ne želim da me ljudi sažalijevaju zbog toga što mi se dogodilo. Tijekom života shvatio sam da trebam razmišljati samo pozitivno i u svemu pronaći nešto dobro. Ima i puno gorih stvari koje se događaju ljudima, tako da je ovo moje zapravo smiješno.



Ne razmišljam o tome hoće li se te ljude ikad pronaći, ta je priča za mene odavno završena. Jedno sam vrijeme imao u planu snimiti dokumentarni film o svemu, ali sada se dvoumim oko toga. Mislim da nema potrebe ljude opterećivati takvim stvarima. Sada sam fokusiran samo na svoju glazbenu karijeru, vidjet ćemo što će budućnost donijeti – iskreno će mladić.



S roditeljima je gotovo svake godine u Hrvatskoj, a veliki je obožavatelj Olivera Dragojevića, za kojega smatra kako je pjevač za sva vremena.



– Našu turu po Hrvatskoj počnemo u Zagrebu i nastavimo dalje prema Opatiji i Rijeci, sve do Zrća, koje mi je najdraže. Imam puno prijatelja Hrvata, jako su mi dragi i uvijek ih volim vidjeti.



S obzirom na to da je dosta vezan uz Ameriku, u kojoj je živio dobar dio života, najviše nakon nesretne otmice, kad su Brena i Boba na neko vrijeme napustili Srbiju, Stefan će u budućnosti živjeti na relaciji SAD – Europa. Za Ameriku ga veže i drugo ime koje mu stoji u rodnom listu.



– Emerald. Zna mi se dogoditi da me prijatelji u šalu nazovu Esmeraldom. Mami sam jednom rekao: Što si mi, bre, dala to ime? – smije se pjevač.