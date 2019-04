Isti moti, stas i glas: pogledajte kako je Mercury 'uskrsnuo' pred Splićanima, oduševljenje u Spaladium Areni svjedoči da su došli najveći fanovi

“Dobra večer Splite” - uzviknuo je na hrvatskom Rob Comber, alias Freddie Mercury, nakon što je sa svojom skupinom "The Bohemians" u pratnji 25 članova "Royal Symphonic Orchestra" iz Poljske izveo legendarni hit Queena “I Want It All”, kojim je otvorio nastup.



Poklonici ove grupe, njih 4 500 koliko ih se okupilo na koncertu u Spaladium Areni, s oduševljenjem su dočekali početak rock spektakla koji je započeo 15-ak minuta nakon 20 sati.

Unatoč relativno malom odazivu Dalmatinaca, atmosfera na koncertu je odlična i dojma smo kako je splitska Arena puna, kako na parteru, tako i na tribinama.

Show je nastavljen medleyjem pjesama “Killer Queen” i “Bicycle Race”, koji je rasplesao dobro raspoložene Splićane, mahom svih generacija, baš kao i idući hit “Another One Bites the Dust”.

“Hvala!” - uzvratio je Comber na gromoglasan pljesak i započeo pjevati “Don’t Stop Me Now”.



Grupu The Bohemians čine Rob Comber, Christopher Gregory, Wayne Bourne i Kevin Goodwin, a okupili su se prije dvadeset godina s ciljem odavanja počasti "queenovcima".

Redovito nastupaju u velikim svjetskim dvoranama i uvijek iznova oduševljavaju mnogobrojnu publiku – od kostima do lakoće s kojom izvode pjesme grupe, kojoj nije nimalo zahvalno biti "tribute bend".