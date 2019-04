Isti moti, stas i glas: Mercury je 'uskrsnuo' u Spaladium Areni, oduševio, pa detaljem razočarao: evo zbog čega su im zazviždali Splićani

22.39 - Pjevač Rob Comber pozdravio se s publikom mašući velikom hrvatskom zastavom na kojoj je pisalo "Queen".

Atmosfera je Spaladiumu bila sjajna uz “Somebody To Love”, “Under Pressure” i “Crazy Little Thing Called Love”, nakon koje je uslijedila pauza od 20 minuta što je pomalo razočaralo posjetitelje, pa su uskoro zvižducima počeli dozivati "The Bohemians".

Nakon povratka na pozornicu nastavili su nizati poznate hitove, između ostalog i klasik po kojem je koncertna turneja dobila ime “The Show Must Go On”.

Sopranistica Lynelle Jonsson bendu se pridružila tijekom pjesme “Barcelona”. Nezaboravni klasici “Bohemian Rhapsody”, “Radio Gaga”, “We Will Rock You” i “We Are the Champions” ostavljeni su za sam kraj, pa je tako koncert završio i više nego uzavrelom atmosferom.

RANIJE



“Dobra večer Splite” - uzviknuo je na hrvatskom Rob Comber, alias Freddie Mercury, nakon što je sa svojom skupinom "The Bohemians" u pratnji 25 članova "Royal Symphonic Orchestra" iz Poljske izveo legendarni hit Queena “I Want It All”, kojim je otvorio nastup.



Poklonici ove grupe, njih 4 500 koliko ih se okupilo na koncertu u Spaladium Areni, s oduševljenjem su dočekali početak rock spektakla koji je započeo 15-ak minuta nakon 20 sati.

Unatoč relativno malom odazivu Dalmatinaca, atmosfera na koncertu je odlična i dojma smo kako je splitska Arena puna, kako na parteru, tako i na tribinama.

Show je nastavljen medleyjem pjesama “Killer Queen” i “Bicycle Race”, koji je rasplesao dobro raspoložene Splićane, mahom svih generacija, baš kao i idući hit “Another One Bites the Dust”.

“Hvala!” - uzvratio je Comber na gromoglasan pljesak i započeo pjevati “Don’t Stop Me Now”.



Grupu The Bohemians čine Rob Comber, Christopher Gregory, Wayne Bourne i Kevin Goodwin, a okupili su se prije dvadeset godina s ciljem odavanja počasti "queenovcima".

Redovito nastupaju u velikim svjetskim dvoranama i uvijek iznova oduševljavaju mnogobrojnu publiku – od kostima do lakoće s kojom izvode pjesme grupe, kojoj nije nimalo zahvalno biti "tribute bend".