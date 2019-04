Jesu li oni 'hrvatska Gaga i Bradley'? Svi bruje o kemiji između atraktivne glumice i pjevača, Dinov komentar užgat će ćakule

Tara Thaller i Dino Jelusić među najzanimljivijim su natjecateljima aktualne sezone showa "Zvijezde pjevaju".



Najprije stoga što su sjajan pjevački par, koji i kod žirija jako visoko kotira, a očito im je i publika vrlo sklona.

A onda zato i što su dvoje lijepih mladih ljudi, koji i fizički zajedno izgledaju "taman", a o strasti i kemiji koju gledatelji vide među njima tijekom izvedbe svakog od dueta koje su dosad izveli, već su ispisani "tomovi" komentara na društvenim mrežama.

"Imaju sve, prekrasni, mladi, puni energije, odlično pjevaju, kemija medju njima. Bravo! Glasam za vas Dino i Tara!", "Svjetske scene su otvorene za vas... DINO vodi i Taru... Samo nebo vam je granica", "Tara i Dino! Talentirani i zgodni!",



"Vas dvoje zajedno ste predivnoća", "San mi je naći nekog tko me gleda kao što Dino gleda tebe..." - samo su neke od "opaski" kojima pratitelji showa zasipaju Sarine i Dinove objave na Facebooku i Instagramu.

Upitan za komentar na špekulacije da je među njima kemija "i više nego očita", Jelusić je za Story.hr dao odgovor kojim je još više rasplamsao i vatrene tračeve i nježne primisli romantičnih dušica.

"Profesionalci smo oboje, a dokaz da znamo što radimo je to što ste našoj kemiji na pozornici povjerovali do te mjere da mislite da to ima veze s privatnom životom. A ima li, prepuštamo svakome na maštu...".

Mladi pjevač koji svjetsku scenu pokušava osvojiti žestokim zvukom s bendom "Animal Drive" i junakinja serije "Uspjeh" prometnuli su se tako u hrvatsku inačicu Bradleyja Coopera i Lady Gage, koji su zaludjeli svijet svojim zajedničkim senzualnim nastupima, u kojima, po svemu sudeći, nema ništa više od sjajne glume i dobre zabave za oboje.

Premda profesionalnu karijeru gradi na potpuno drugačijem zvuku, sudjelovanje u showu "Zvijezde pjevaju" za Dina Jelusića nedvojbeno je mudar potez.

On danas ima znatno više pratitelja na svim društvenim platformama, pa se tako pohvalio i kako je spot njegovog benda za pjesmu "Had Enough" u tren dosegao 100 tisuća puta, što je za mladi heavy metal bend pažnja vrijedna zadovoljstva.



No više od te objave, Jelusićeve je pratitelje nasmijala ona u kojoj je objavio urnebesnu fotografiju iz dječačkih dana, kad je kao pobjednik na Dječjem Eurosongu 2003. godine gostovao u emisiji Sanje Doležal.

Pogled koji je nestašno pobjegao prema dekolteu voditeljice sve je nasmijao, a i Dino je priznao da "cijeli dan umire" zbog ovog prizora...