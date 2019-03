Nives i Mateo napustili 'Ples sa zvijezdama', večeras su prvi put 'pale' i desetke; Evo kome je Bogdanić poručio da 'ima apsolutno sve'

Nives Celzijus i Mateo Cvenić večeras su napustili show Nove TV "Ples sa zvijezdama". Za izvedbu cha-cha-cha na temu iz filma "Veliki Gatsby" dobili su osamnaest bodova od žirija.

- Nives, uvijek seksi, ali falilo mi je malo svega. Mateo je pokazao kako se to treba otplesati, a vama bi trebalo malo više proba - naglasio je Dinko.

Osamnaest bodova od žirija dobili su i Ecija Ojdanić i Marko Šapina za jive na glazbu iz filma "Povratak u budućnost".

- Bila bih puno sretnija kad bi se ovaj jive zvao akrobatski rock and roll. Moram biti jako iskrena. Nisam baš vidjela puno jivea s preciznim koracima. Vi furate simpa stil i proći ćete kod gledatelja valjda – kazala je Tamara Despot.

Za titulu najboljeg idućeg se vikenda nastavljaju boriti i Josipa Pavičić Berardini i Damir Horvatinčić koji su večeras prvi izašli na pozornicu te izveli rumbu na pjesmu "My Heart Will Go On" iz "Titanica". Naime, svaki je par večeras dočarao atmosferu nekih od najpoznatijih filmova, a Josipa i Damir to su odradili prilično dobro.

- Postoje plesačice koje plešu rumbu i izgledaju seksi, a postoje one koje pružaju emociju, a to si ti. Predivni ste bili - pohvalila ih je Despot.

Novinar Davor Garić i njegova mentorica Valentina Walme ponovno su oduševili svojom energijom, a ovaj su se put predstavili jazz dancom na glazbu iz filma "Najveći showman".

- Mene je šokirao kostim i ovako zakopčan Davor. Iznenađuješ svaki put sve više, sjajan si partner. Bacila bih se i ja u tvoje ruke. Jazz je jedna od teških disciplina i meni osobno fali fluidnosti i povezanosti. Ali, sve u svemu, zadovoljna sam – kazala je Almira Osmanović.

Sonja Kovač i Gordan Vogleš otplesali su quick step na pjesmu iz filma "Maska" unatoč tome što je blogerica pola sata ranije bila na hitnoj gdje je završila zbog ozljede živca.

- Mislim da je dobro došlo što se izbacili nekoliko elemenata jer nije bitna kvaniteta nego kvaliteta. Vrlo ste sinkronizirani. Primijetio sam da si bila malo ukočena no skoro da nismo primijetili nikakve ozljede. Svaka čast – poručio im je Nicolas Quensoit.

Nakon njih na plesni su podij izišli Viktorija Đonlić Rađa i Marko Mrkić koji su zaplesali rumbu na pjesmu "Shallow" iz filma "Zvijezda je rođena".

- Najmoćnije žensko oružje u rumbi je rastegnuta ženska noga od kuka do rista. I iskoristili ste ga. U jednom trenutku ste jako lijepo glumili, osjeti se kemija između vas. Mislim da možete biti sretni – kazao je Quensoit.

- Niste bili zajedno u podršci, to je jedina greška. Sve je bilo lijepo, noge su vam pohvalili - dodao je Dinko Bogdanić.

Čak četiri devetke od žirija dobili su Marko Grubnić i Ela Vuković za svoj tango, a plesali su na temu iz filma o Jamesu Bondu.

- Uloga Jamesa Bonda savršeno ti odgovara jer imaš takav stav i karizmu. Pažljivo sam gledao tvoje gibanje i bilo je jako ispravno. Sve se jako lijepo micalo u komadu. Bravo – kazao je Quensoit.

Ivan Šarić i Paula Jeričević otplesali su paso doble na glazbu iz filma "Zorro: Maskirani osvetnik".

- Ne znam što da ti kažem. Imaš stav, okvir, rotaciju, fokus. Sve imaš, ali jednostavno si smiješan. Pozitivno smiješan, naravno. Čestitam, bit će dobro sve – iskreno je poručio Nicolas.

Slavko Sobin i Gabriela Pilić ovog su se puta predstavili bečkim valcerom koji im je donio komplimente žirija, a po prvi put u showu pale su i desetke. Najveći broj bododa dodijelili su im Bogdanić i Despot.

- Po prvi puta sam se u ovoj sezoni naježio. Bilo je plesa, glume. Vjerujem da ti je lijepo plesati s Gabrielom. Mislim da ti imaš apsolutno sve jer imaš Gabrielu i ako je poslušaš sve će biti dobro - poručio je Quensoit.

- Ovo je definitivno najljepši ples večeras. Gabriela gušta u tvojim rukama – istaknula je Tamara.

Posljednji su nastupili Damir Kedžo i Helena Janjušević na temu iz "Istjerivača duhova".

- Ta vaša kompaktnost mi uvijek uđe u kadar. Ti si zvijezda koja najbolje svaki interpretira ples i glazbu. Naglasila bi da se nadam da su drugi parovi vidjeli kako cha cha cha izgleda – kazala je Despot.