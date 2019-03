Peta emisija HRT-ove emisije "Zvijezde pjevaju" je iza nas, a par kojeg iduće subote nećemo gledati su Ella Dvornik i njezin mentor Goran Bošković.

Upravo su oni večeras prvi izašli na pozornicu i izveli "Ljubav se zove imenom tvojim" Dina Dvornika.

- Već dugo imam potrebu reći nešto o Elli. Kad imaš u obitelji dva velika genijalca i kad se usprkos tome uspiješ ostvariti i izgraditi svoje ime, da ne ostaneš cijeli život kao nečija unuka ili nečija kćerka, onda je to zaista velika stvar i to govori o tvom brilijantnom personalityju - poručila joj je Danijela Martinović.

Ella i Goran od žirija su dobili 30 bodova, a nakon njih na pozornicu su stali lovac iz kviza "Potjera" Krešimir Sučević Međeral i Ivana Kindl koji su u svom stilu izveli "I Saw Her Standing There" od The Beatlesa te dobili jednak broj bodova.

- Ti si danas i u plesu briljirao. Stvarno jesi - poručila mu je Danijela.

-Tvoja je mentorica ona koja zna zapakirati sve tvoje nesigurnosti - dodala je Valentina Fijačko.

Ashley Colburn i Bojan Jambrošić oduševili su žiri izvedbom pjesme "Ljepota" koju u orignalu izvode Juci i Emilija Kokić za koju su dobili čak 37 bodova, a Miroslav Škoro i Danijela Martinović dali su im desetke.

- Vi ste meni nekako najkompletniji. Radili ste tako lijepe korake, koreografne minijature, ali to je ponekad puno izazovnije jer treba znati pri tome pjevati. Ja sam se trudila stvarno čuti hoćeš li možda nešto faliti, ali nisam čula niti jedan falš ton - kazala joj je Danijela.

Tara Thaller i Dino Jelusić odlučili su se za pravu rockersku stvar, "Rock and Roll" od Led Zeppelina. Danijela je poručila Tari da se ovaj put "malo pustila od kraja", a za svoju izvedbu 'zaradili' su 36 bodova.

Posljednji su nastupili Katarina Strahinić i Pero Galić sa "Ne spavaj mala moja" od Bijelog dugmeta, a Mirela Priselac Remi im je poručila kako bi voljela da idući put nastupe s nekom baladom. Iako su očekivali nešto niže ocjene, Katarina i Pero naposljetku su slavili sa 31 bodom od žirija.

Publika je večeras imala priliku poslušati i posebnog gosta, britanskog predstavnika na Eurosongu Michaela Ricea koji je izveo pjesmu "Bigger than us" kojom će u svibnju nastupiti i na natjecanju za pjesmu Europe u Tel Avivu.