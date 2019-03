Rolling Stonesi odgađaju turneju, Mick Jagger mora na liječenje: 'Mrzim što vas ostavljam na ovaj način, razočaran sam'

Britanska rock grupa Rolling Stones odgađa svoju predstojeću turneju po Sjevernoj Americi, koja je trebala početi 20. travnja, zbog liječenja frontmana Micka Jaggera.



"Mrzim što vas ostavljam na ovaj način i jako sam razočaran što moramo odgoditi turneju, no radujem se povratku na pozornicu čim budem mogao" poručio je 75-godišnji pjevač svojim obožavateljima u subotu putem društvenih mreža.



Glasnogovornik legendarnih Stonesa na Twitteru je fanove izvijestio da se nakon liječenja "očekuje potpun Jaggerov oporavak", no nije pojasnio kakvo je njegovo zdravstveno stanje.



"Liječnici su Micku Jaggeru savjetovali da ovaj put odgodi turneju zbog liječenja", kazao je.



Sjevernoamerički dio njihove turneje "No Filter" trebao je započeti 20. travnja u Miamiju i trajati do 29. lipnja.