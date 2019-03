'Mogu biti reporter, ali i čistač ulice': Šimi Vičeviću se povodom odlaska s Nove TV obratila čak i - predsjednica Kolinda, a ponude za posao odmah su počele pritjecati

Nakon što je u srijedu imao posljednje javljanje uživo na Novoj TV, gdje je proveo punih osam godina i osvojio simpatije gledatelja diljem Hrvatske, mladom zadarskom reporteru Šimi Vičeviću (33) stegnulo se grlo, a zasuzile su mu i oči, jer nije lako oprostiti se od posla koji je radio s toliko ljubavi. Odluka je isključivo njegova i nije došla preko noći, no o razlozima, kaže, ne želi.

– Nema tu nikakve svađe, skandala ni afera. Otišao sam uz stisak ruke i s osmijehom na licu. Bila je to daleko najteža odluka u mojem životu, no ideja je to koja je sazrijevala već dulje vrijeme i ovih sam je dana odlučio provesti u djelo drastičnim rezom. Naravno da mi je dobrim dijelom žao. Činjenica je da sam radu na Novoj TV posvetio posljednji atom snage i najbolje godine života, ali moj je pogled uperen prema budućnosti, za koju sam duboko uvjeren da će mi donijeti mnogo toga dobroga. Novoj TV zahvaljujem na sjajnoj prilici. Na poslu su iznimno korektno reagirali. S velikom većinom kolega sam se čuo i nekoliko puta. Bilo je suza i s moje i s njihove strane.

No, odluka i razlozi koje su do nje doveli ipak su morali prevagnuti – rekao nam je Šime, koji je u četvrtak, dan nakon što smo ga posljednji put gledali u eteru Nove TV, na društvenim mrežama napisao poruku kojom se pozdravio od gledatelja. Kad se sutradan probudio, dočekalo ga je više od tisuću pozitivnih komentara.

– Još sam ležao u krevetu kad sam samom sebi rekao: "Hej, stari, pa ti imaš više od tisuću razloga da danas ustaneš!" Oduševljen sam količinom komentara i reakcija. To je moje bogatstvo, kojega svih ovih godina možda nisam bio ni svjestan.

Nema tog mjesta iz Zadarske, Šibensko-kninske i Ličko-senjske županije odakle nije izvještavao. Područje je to od Plitvica pa sve do Primoštena, a ako tome pribrojimo i otoke, dođemo onda do šestine ukupnog teritorija naše zemlje. Veliki zalogaj za svakog televizijskog novinara, ali ne i za Šimu!

– To je ogromno životno iskustvo, koje doživljavam kao osobno bogatstvo. Velik je broj kolega koji svoj posao rade kvalitetno. Od svakoga se može nešto korisno naučiti. I od onih koji rade 30 godina i od onih koji su tek počeli. Kao dopisnik, pratio sam sve teme, od politike, gospodarstva, crne kronike, životnih priča, pa sve do zabavnih tema i proljetnih tratinčica. Jedan dan u stopu pratite predsjednicu, drugi dan ste u sačekuši ispred suda, a treći radite prilog o kokošima koje nesu zelena jaja u Debeljaku ili o divovskim limunima u Bibinjama.

Naravno da se sjećam i početaka. Prvi prilog je bio o suđenju za kornatsku tragediju, a javljanje uživo o radnom vremenu ugostitelja tijekom ljetne sezone. Ovo posljednje u srijedu jedno je od najtežih javljanja u mojem životu. Bili su to moji posljednji sati na Novoj TV, a ja pod utjecajem snažnih emocija. Ono što je uslijedilo nakon javljanja i pozdrav koji su mi poslali voditelji Romina Knežić i Petar Pereža ostavili su me bez teksta. Bio je to dosad neviđeni oproštaj u hrvatskom eteru. Pamtit ću to cijeli život – govori simpatični Dalmatinac.

Voditelji su mu tada rekli kako mu žele mnogo sreće u daljnjem životu i poručili da pazi na sebe. Omiljenog novinara, kojem su gledatelji vjerovali, mnogi sada žele vidjeti na nekoj drugoj televiziji, a mobitel mu se nakon odlaska s Nove TV itekako užario ponudama za posao, što samo potvrđuje kvalitetu njegova rada.

– Iznenađen sam ogromnim brojem ponuda. Stižu svakodnevno, iz medija, politike, tvrtki. Također sam jako iznenađen i reakcijama na moj odlazak, koje stižu sa svih strana, od Ureda predsjednice do bake na tržnici. Ni slutio nisam da će mi se dogoditi ovo što se događa. Sada sam u poziciji da mogu birati i birat ću mudro. A što se tiče novog posla, nemam problem s egom. Ja mogu biti reporter, ali bez problema i kopač vinograda ili čistač ulica. Ništa meni nije sramota. Trenutačno mi je najveći imperativ biti sretna, zadovoljna i ispunjena osoba.

Na oproštaju u redakciji svima sam rekao da ovim odlaskom ne križam ni televiziju ni medije iz svojega života. Bilo bi glupo odustati od svojih snova. Ali dobru priliku neću odbiti, pa makar to bila neka sasvim drukčija branša. Ja sam spreman na sve – ističe profesor engleskog i talijanskog jezika te književnosti, koji je za vrijeme studija u Zadru dobio čak dvije Rektorove nagrade. Još kao student na putu prema diplomi, zaposlio se na jednoj lokalnoj televiziji, a informativnom programu Nove TV pridružio se 2011. kao reporter u zadarskom dopisništvu. I sve ostalo je povijest. Osim ljubavi prema televiziji, kamerama i reflektorima, koja će, priznaje nam – biti vječna.

– Sada samo slijedi odmor, a onda novi početak i let prema novim uspjesima. Tko zna, možda ni sam ne slutim što me sve čeka – zaključio je Šime Vičević, za kojeg ćemo, u to nema sumnje, još itekako čuti.