Zašto bi samo muževi bili u fokusu? Supruge hrvatskih biznismena izdominirale na dodjeli nagrada za poduzetnika godine

Gala večere, svečane priredbe, raznorazni izbori... Muškarcima je na njima najlakše. Nepogrešivi sako ili odijelo klasičnog kroja, dobre cipele (koje se nadopunjuju remenom), možda nekakve zanimljive čarape, ako su mlađi - i to je to. Nema šminkanja, nema frizure, nema ceremonije spremanja.

No, ženama je u cijeloj priči ipak kudikamo teže. Od kose, preko šminke pa do - onoga po čemu će ih svi nazočni pamtiti - odabiru dobre večernje haljine. Zna se da upravo haljina može stvoriti savršeni look ili ga ubiti, bez obzira koliko savršeno kosa padala preko ramena ili besprijekorno šminka izgledala...

Stoga, na sinoć održanoj svečanoj dodjeli nagrade za poduzetnika godine, bolje polovice vodećih hrvatskih biznismena nisu ništa prepuštale slučaju.

Svečanom dodjelom nagrade EY-a "Poduzetnik godine" jučer je tako vještim odabirom crvene boje izdominirala supruga Emila Tedeschija, Maja. Ni ostale žene poduzetnika nisu previše zaostajale, zašto bi samo muževi bili pod svjetlima reflektora?