'Mater još nije prestala plakat!': Slavko Sobin ganut je podrškom kojom su ga zasuli, priznaje da od hejtera nije vidio koliko ih ljudi zapravo vole

Dok se vlak s dobro raspoloženim Žacom (Karlo Maloča) toga sparnog ljeta 1984. udaljavao od zagrebačkoga Glavnog kolodvora, s njime su se opraštali majka Ksenija (Jelena Miholjević) i stariji brat Kipo (Filip Riđički), želeći da mu boravak u vojsci što brže prođe, a u pozadini se se čuli stihovi Idola iz hita "Tiho, tiho..." Televizijski ekran nakratko se zacrnio i počela je dobro poznata odjavna špica serije "Crno-bijeli svijet".



Među gledateljima, kojih je u prosjeku u Hrvatskoj više od 250 tisuća, zavladali su šok i nevjerica. Pitaju se što će biti s njihovim omiljenim likovima, jer u prvoj epizodi treće sezone vidjeli smo kako se radnja nakratko prebacila u devedesete godine, a odgovore na mnoga pitanja nismo dobili u samom finalu serije.

Splitski glumac Slavko Sobin, koji je utjelovio simpatičnog Žungula, na dan emitiranja 12. epizode, preko društvenih mreža dodatno je užario atmosferu napisavši kako se oprašta od "Crno-bijelog svijeta" i pozvao gledatelje da se obrate HRT-u zašto je to tako.

'Opraštamo se, nije do nas...': Slavko Sobin objavom šokirao gledatelje; Splićanka posebno emotivno reagirala: 'Ne znam tko je u mom domu bio tužniji...'

U samo nekoliko sati zahuktala se elektronička pošta službe za komunikacije državne televizije i poruke razočaranih fanova počele su pristizati jedna za drugom. S HRT-a poručuju kako mjesta panici nema te da se samo radi o redovnom završetku treće sezone.

– Mi smo 15. ožujka objavili javni poziv za nabavu programa od neovisnih proizvođača audiovizualnih djela koji je otvoren do 15. travnja. Prema tome, postoji mogućnost da se serija nastavi – odgovor je s Prisavlja.

Službeno još uvijek nisu naručili novih 12 nastavaka četvrte sezone, niti se u ovom trenutku pouzdano zna postoji li na HRT-u uopće interes za njima.

Hoćemo li opet slušati bezvremenski hit "Crno-bijeli svijet" legendarnih "Prljavaca" u uvodnoj i odjavnoj špici, praćen šarolikim kadrovima osamdesetih godina, pitali smo Slavka Sobina, svima omiljenog Žungula.

– Prije svega moram reći kako moja objava nije bila nikakav direktan napad na HRT, jer serija nije ukinuta, kao što su neki portali prenijeli, jednostavno nova sezona nije naručena, što nama glumcima znači kraj snimanja.

'Smogovci' nove generacije

Puno gledatelja je kolegama i meni pisalo: "Zašto ne idete dalje, kad će nova sezona...?" Ja sam ih samo uputio na pravu adresu.

Često dobijem poruke koje me ganu. Evo, baš mi je jedna majka napisala da nismo svjesni kako smo "Smogovci" nove generacije.

To su ogromne rečenice i pohvale i u tome čovjek mora uživati. Da sam znao da nas ovoliko vole – nisam! Jer puno su glasniji kritičari i hejteri nego sami ljudi koji uživaju u seriji.

Lijepo je da su napokon glasni oni koji nas vole, jer nema veće nagrade od toga. Nisam očekivao da će zatrpati HRT mailovima, isto tako mislim da je to televiziji velika pohvala, jer to je i njihov proizvod.

Uložili su u njega novca. Svima je zapravo ispalo dobro. Tko zna, možda sad i bude četvrte sezone. Ako se to dogodi, nitko sretniji od mene i volio bih da nam službeno kažu s HRT-a kako bismo mogli proslaviti – kazuje nam Slavko, kojeg smo dosad gledali u mnogim televizijskim projektima, poput "Ruže vjetrova", "Loze" i "Na granici", no priznaje nam da mu je Žungul najviše prirastao srcu.



– S ovom sam ulogom uistinu ostvario svoje dječačke snove. Prije same audicije čitao sam scene Žungula, a kako sam često nesiguran pred castinge, izgubim i ono malo samopouzdanja što imam, pa počnem misliti da su svi bolji od mene. No kad sam se upoznao sa Žungulom, doslovno sam rekao: To je to, ovo mora biti moje!

Otišao sam na audiciju i prije nego što je došao moj red, rekao sam scenaristu i redatelju Goranu Kulenoviću: "Ej bok, ja sam Slavko Sobin, ja ti igram Žungula i nadam se da to znaš!"

Nije to bila taština, nego sam jednostavno znao da je to to. I nisam pogriješio, poslije su me ljudi znali potapšati po leđima jer su zavoljeli Žungula, što mi je dalo vjetar u leđa. Mi smo na setu poput velike obitelji. Bez ega, taštine i s puno ljubavi ušli smo u te likove, koji su dobro napisani, od krvi i mesa, sa svim svojim manama, vrlinama i stvarnim problemima kroz koje mnogi prolazimo.

Sviđa mi se što su kod Žungula predstavljene lijepe ljudske crte i kako je spreman staviti druge ispred sebe, na prvo mjesto. Pa te njegove frizure i roba, baš je ono jedan "feel good" frajer – kaže Sobin.

'Njegova bi tužna sudbina odjeknula'

S nevjerojatnom lakoćom ušetao se u osamdesete godine i drago mu je što se u seriji ne bave toliko politikom, nego duh tih nostalgičnih vremena prikazuju kroz glazbu, modu i međuljudske odnose. Slaže se da, ako se nastavi snimanje, treba stati prije devedesetih.

– Kulenović je napravio sjajnu stvar i to iz 90-ih stavio na početku treće sezone. Svi znamo da je to nekakav realni kraj. O.K., ne zna se je li metak pogodio Žungula ili njegova oca, je li netko poginuo... Voja Brajović, koji tumači Jagodina oca (Anica Dobra), lijepo je to rekao: "Najgore je kad film ide svojim tokom i onda iznevjeri očekivanja zbog nekog glupog happy enda." Stoga treba uživati u životima tih likova kroz osamdesete, jer je to serija o tim godinama.

Sviđa mi se možda ideja da Žungul ima tragičan kraj jer on je oličenje pozitive i sreće, dobrog zafrkantskog duha, pa bi njegova tužna sudbina odjeknula. Ali opet, s druge strane, ne bih to htio vidjeti – otkriva nam Slavko.

Trenutačno je filmske kamere zamijenio televizijskima pa ga tako svake nedjelje gledamo u showu Nove TV "Ples sa zvijezdama", gdje briljira i svakim novim plesom osvaja simpatije žirija i gledatelja. Uskoro ga očekuje i snimanje filma, kao i uloga u novoj seriji, tu su i angažmani u predstavama, serijama "Senke nad Balkanom", "Na granici"...

Nije ni čudno da slobodne trenutke koristi kako bi se otišao malo "rekuperati" na maminu spizu u rodni Split.



– Moji su roditelji 80-ih bili u istim godinama kao Žungul. Mater još nije prestala plakati zbog prestanka snimanja "Crno-bijelog svijeta". Vjerojatno već sada počinje gledati reprize – našalio se glumac.