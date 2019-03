Karleuši pozlilo usred snimanja emisije; Netom prije pjevačica podijelila s obožavateljima posljednju prepisku s pokojnom majkom

Jelena Karleuša ne može sakriti očaj zbog smrti majke Divne, toliko joj je još loše da su joj na snimanju Zvezda Granda, usred emisije u pomoć morali priskočili najbliži prijatelji. Produkcija showa je to pokazala fotkom puštenom na društvenoj mreži, koja i bez riječi prezentira svu Jeleninu tugu.

Srpski portal Espreso.rs piše kako se pjevačica britkog jezika skoro srušila na snimanju emisije, i da joj je u pomoć odmah priskočio njen čovjek od povjerenja, prijatelj i PR Zoran Birtašević. On ju je i dopratio u njenom prvom poslovnom izlasku nakon smrti omiljene joj majke. Uz Zorana u blizini je bila i njena prijateljica Jovana Dakić, koja je pratila svaki Jelenin pokret tijekom snimanja showa.



Jelena je skinula crninu, ošišala kosu i gdje god dođe plijeni pažnju. No ona momentalno živi u svijetu tuge, a pokazala je to i zadnjom SMS prepiskom s preminulom majkom.



Ali kako to već biva, svijet ide dalje, show must go on, Jelena je stala na noge, odradila je show. Kako svjedoci kažu bila je iznimno nervozna. I oštrija prema kandidatima više nego ikada do sada.