Danijela Martinović zbog bolesti provela mjesec dana u samostanu bez izgovorene riječi: 'To mi je bio jedan od najvećih izazova'

Splitska pjevačica Danijela Martinović koju svake subote gledamo u showu Zvijezde pjevaju u posljednje vrijeme otvoreno progovara o duhovnosti i vjeri. Za Jutarnji list priznala je kako se ponekad njezine izjave krivo protumače, baš poput odluke da nekoliko dana provede u šutnji u samostanu, kada su neki pomislili da će se zarediti.

- Prije desetak godina prisilno sam otišla u šutnju na punih mjesec dana jer mi je pukla kapilara u glasnici. To mi je bio jedan od najvećih izazova. Cijeli mjesec nisam izgovorila niti jedno jedino slovo. Kako? Ne pitajte me, nemam pojma. Doktor mi je rekao da je apsolutna šutnja najvažnija kod takve ozljede glasnice pa sam ga slijepo poslušala i kada sam došla na kontrolu, uzviknuo je oduševljen: “Bravo, Danijela! Vidim da ste me poslušali, glasnica se savršeno opravila, izdržali ste, a to mogu zaista rijetki”. I stvarno nije bilo lako, ali ta je šutnja u meni pokrenula mnogo toga i shvatila sam zašto se preporučuje od davnina kao jedan od najjačih alata u pronalaženju dubinskog mira. To iskustvo promijenilo me iz temelja, priznala je pjevačica.

Sve češće Danijela na razne načine ohrabruje, motivira i pomaže drugima da se i sami okrenu duhovnosti u teškim životnim situacijama.

- Rođena sam i odrasla u tom duhu i to stanje za mene je sasvim prirodno, kao i cijeloj mojoj obitelji. Ali u jednom trenutku počela su navirati pitanja na koja mi nitko nije mogao dati odgovor pa sam ih morala potražiti sama - Tko si ti, Danijela? Zašto postojiš? Što možeš učiniti da svojim postojanjem obogatiš nečiji život, da ostaviš trag? Bi li sve bez mene bilo isto ili mi je poklonjena prilika? Jesam li ja samo puka slučajnost ili pomno krojena Božja namjera? I još mnoga… Ušla sam neki dan u taksi, a čovjek mi je rekao: “Danijela, hvala vam. Poslušao sam vaš savjet i spasio sebi život. Doslovno”. Rasplakala sam se. Nikada ne znamo kada će jedna sasvim obična ljudska, ali iskrena gesta nekome spasiti život, a da to i ne saznamo. A ja sam imala sreću da mi je to čovjek osobno rekao. Zar može više od toga?, kazala je Danijela priznavši i da posebnog recepta za dugovječnu vezu s Petrom Grašom koji ju je osvojio iskrenošću, duhovitošću i lakoćom postojanja.