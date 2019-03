Razlaz jednog od najdugovječnijih parova na sceni: Minea potvrdila tračeve koji ju prate još od prošle godine, ljubavi s bivšim nogometašem je došao kraj

Iako Renata Končić Minea sigurno nije jedna od pričljivijih pjevačica na domaćoj estradi, a svoju intimu se trudi zadržati podalje od očiju javnosti, prošle je godine odgovorila na tračeve o puknuću vlastite veze, jedne od dugovječnijih na našoj sceni.

U šetnji zadarskom rivom Minea opovrgla špekulacije zlih jezika, koje je prate mjesecima

Tada, prije nešto više od godine dana, riječ je uistinu bila samo o šuškanjima, no danas je pjevačica šokirala novom viješću. Ljubav s dečkom ipak je, nakon sedam godina veze, pukla, ekskluzivno piše Story.

Pjevačica i voditeljica emisije In Magazin, potvrdila je da ona i umirovljeni nogometaš Slađan Ašanin više nisu zajedno, i to već neko vrijeme, no prekid su dosad uspjeli sačuvati od medija.

Njene objave na društvenim mrežama, kao ni poslovne aktivnosti koje ju svakodnevno izlažu pogledima znatiželjne publike, nisu ni po čemu dali naslutiti da Minea prolazi kroz prekid dugogodišnje veze, no razlog da s viješću izađe u javnost pjevačica je, očito, imala.