Sanja Doležal iskreno o vrhuncu slave u Novim Fosilima: Đurđica Barlović bila je sto puta bolja pjevačica od mene

Sanja Doležal već je sa 16 godina postala članica pop-rock grupe "Prva ljubav", prvog teen sastava na prostoru bivše Jugoslavije. Glazbu je tad doživljavala kao hobi, a njezine ambicije išle su u potpuno drugom smjeru.

- Moja je baka bila novinarka i ja sam svoju prvu praksu odradila na Radio Zagrebu, svidio mi se taj posao, taj život i zapravo sam htjela biti novinarka, rekla je pjevačica za In magazin.

Sanja je upisala studij sociologije, a od glazbe ju je najviše odgovarao njezin otac, skladatelj i tekstopisac Mišo Doležal. - Uvijek je govorio, moraš imati neki siguran posao, onda možeš pjevati, kazala je.

Kad ju je Slobodan Momčilović Moka sa samo 20 godina pozvao u Nove fosile, tomu se zbog njezine mladosti i neiskustva protivila cijela postava Fosila.

- Ruku na srce Đurđica je bila sto puta bolja pjevačica od mene, sigurno, ali Moka je tu nanjušio zapravo da će ta mladost i to veselje donijeti neku drugu priču i neku svježu injekciju u bend, kaže Sanja koji je prvi koncert s Novim Fosilima imala u Mariboru.

Potom je uslijedilo 300 koncerata na godinu i turneje po cijelom svijetu. Grupa je tih zlatnih osamdesetih godina bila na vrhuncu slave.

- Kad imaš 20 godina sve ti je to jako zabavno, jako ti godi i na našim turnejama gdje god bi došli naravno da su nas ljudi prepoznavali. U Makedoniji bi to bilo do te mjere da su ljudi vriskali kad bi prolazili cestom, priznala je pjevačica. U Fosilima je upoznala supruga, bubnjara Nenada Šarića s kojim je bila u braku više od dvadeset godina, a koji je preminuo 2012.

- Ove godine je sedam godina kao je moj suprug umro i danas o tome mogu razgovarati i normalno i sve, ali prvih godina je bilo strašno, zapravo prođeš sve one faze žalovanja od gnjeva, odbijanja, negiranja. Uvijek ostane ta rana, ta praznina i ta tuga, ali s njom znaš živjeti. Nije lako jer 24 godine smo bili prije svega prijatelji i onda se taj tvoj cijeli svijet uruši i moraš početi graditi svijet ispočetka, zaključila je Sanja koja je snagu pronalazila u djeci Lei i Luki.