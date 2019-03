Vraća se kralj sapunica: bivši dečko Jelene Veljače nakon poslovnog kraha udružio se sa srpskim medijskim moćnikom za kojeg radi seriju

Nakon propasti producentske kuće AVA zbog milijunskih dugova doznajemo kako je 'kralj sapunica' Roman Majetić ponovno u spisateljskom zanosu, a projekt na kojem trenutno radi telenovela je naziva 'Crveni mesec' koja će se prikazivati na srpskom Pinku.

Uz Majetića idejni je tvorac serije i vlasnik Pinka Željko Mitrović. Ljubavna priča smještena je u razdoblje od kolovoza 1913. do kraja 1915. i prati mladog oficira koji se vraća kući s ratišta. Iako ima zakazano vjenčanje problemi počinju kada se za njega zainteresira kćer austrougarskog poslanika. Serija će imati 120 epizoda i zasad nije poznato hoće li se prikazivati i u Hrvatskoj.

Roman Majetić javnosti je poznat po tome što je na hrvatsko tržište plasirao prve hrvatske sapunice 'Villa Marija', Ponos Ratkajevih', 'Obični ljudi', 'Ljubav u zaleđu'... Na setu 'Ville Marije' upoznao je Jelenu Veljaču s kojom je bio u vezi tri godine. Kad su prekinuli njoj je bilo 27 godina, a Majetiću 41, a raskid nije prošao bez afere pa su tako po medijima prštale međusobne optužbe, od otkaza, neispunjavanja ugovornih obveza do kršenja ugovora.

Majetića su u to vrijeme glumci s kojima je surađivao optuživali kako im nije platio porez, dok mu je suradnju zbog nesuglasica otkazao i Tonči Huljić. Jutarnji list krajem prošle godine došao je u posjed liste dužnika čiji su računi u blokadi, a kojima bi grad Zagreb trebao otpisati do 10 tisuća kuna dugova za komunalije na temelju Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama. Na listi se našao i Roman Majetić, no kako je riječ o osobama koje se nikako ne mogu smatrati socijalnim slučajevima postavilo se pitanje zašto bi se dugovi opraštali i onima koji su vrlo imućni.