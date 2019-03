Došla je na broj 36, skinula se i pokazala to: Barbara Kolar izgleda bolje nego ikad, a jednim trikom sebi je 'zapečatila sudbinu'

Ono kad ispadnes sjajna zenska. Doslovno 😋 Styling & photo: @nsvekler #zvijezdepjevaju #zvijezdepjevaju2019 #show #music #htv #justthetwoofus #bbc #saturdaynight #host #moderatorin @dus.curla @zvijezdepjevaju #barbarakolar

A post shared by Barbara Kolar (@barbarakolar) on Mar 17, 2019 at 12:16am PDT