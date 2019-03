'Čula sam se s Rasemom, rekla sam joj da idem': farmerica potvrdila da je spavala kod Marka u Miljevcima, ali nije dobro završilo; Skelin otkrio: Shvatio sam da je lagala!

Ljubicu Turšćak, 60-godišnjakinju iz Gornjeg Kneginca, pratitelji posljednje sezone showa "Ljubav je na selu" upoznali su kao gospođu koja je "za dlaku" osvojila srce neumornog šarmera, Metkovčanina Ljube Bebića.

Ljubica je, naime, ostala s Ljubom kao njegova posljednja odabranica, zajedno su bili i na romantičnom putovanju.

No kad su se kamere uglasile i show završio, gospođa Ljubica nije otišla u dolinu Neretve nego je, kako se saznaje, posjetila Miljevce!

A u Miljevcima se srce slomilo Ličanki Rasemi Vladetić, koja se nadala da će ostati živjeti s Markom Skelinom.

No kockice su se potpuno drugačije posložile...

"Nismo se Ljubo i ja zaljubili, ni on u mene, ni ja u njega. Kod nas je bilo jedno jako lijepo prijateljstvo, ali ljubav se nije dogodila. Prerazličiti smo, nismo jedno za drugo“ - povjerila je Ljubica RTL-u.

"Nažalost, nisam našla ljubav, ali prijateljstvo jesam! Ljubo je bio dobar domaćin, lijepo nas je ugostio...“ - ocijenila je gospođa iz Zagorja.

No najveće otkriće je ipak da je Ljubica posjetila Marka u Miljevcima. Tako su se učinile prilično stvarne prepostavke gledatelja, koji su o tome naveliko raspredali na društvenim mrežama, da je na kraju puklo između Marka i Raseme - radi Ljubice!

Miljevčanin Marko se pomamio za tuđom kandidatkinjom i jako povrijedio Rasemu, puklo je, a ona priznaje: Još ga nisam preboljela; Sin je nagovara na nova osvajanja

"Vidjela sam se s Markom, bila sam kod njega. Marko me prijateljski pozvao k sebi. Ja sam se čula s Rasemom, rekla sam joj to. Ona je rekla da više nije s Markom i da je sve u redu. Dobra sam s njom, malo mi ju je i žao" - iskrena je gospođa Ljubica.

I Skelin je RTL-u potvrdio da je s Rasemom prekinuo nakon snimanja zadnje epizode, te da je "Ljubina Ljubica" bila kod njega.

"Ljubica je spavala kod mene dok smo išli na Plitvice, zbližili smo se i kasnije završili skupa. Ja sam prekinuo s Rasemom jer je ona htjela ono što joj ja ne mogu dati, ne mogu se zaručiti s nekim nakon mjesec, dva veze. Sa svojom pokojnom suprugom sam bio u vezi godinu dana prije nego što sam se zaručio.“ - ustvrdio je miljevački šarmer.

Pod miljevačkom krošnjom odluka je pala, Marko je je najavio: Večeras će bit potres! Na drugom imanju zabrinuta Splićanka 'dopilotala' po kćer

Iskren je bio i u odgovoru na pitanje je li sad u vezi s Ljubicom.

"Nisam. Ja sam bio s njom iskren od A do Ž, rekao sam joj kakav sam i što očekujem od partnerice, a to je iskrenost. No, onda sam shvatio da mi je lagala. Ne bih o tome što mi je lagala" - ostao je samo u tom detalju tajnovit Marko.

"Ja sam je volio i poštivao, ali ona nije bila iskrena i nije bilo smisla da nastavimo dalje. Sad smo prijatelji, isto kao što sam prijatelj s Rasemom i svima ostalima" - podvukao je, te otkrio da je ipak profitirao sudjelujući u RTL-ovom showu.

"Ma ja sam zahvalan RTL-u na svemu, sad me traže iz Splita i od svakuda!" - podvukao je Marko Skelin, zadovoljan što mu se otvaraju prilike da ipak konačno dovede partnericu na svoj ljubljeni plato.