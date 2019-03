'Ovoga nema ni Americi': Ashley Colburn nam je otkrila kako pjeva na hrvatskom, te da postoji naša riječ koju još ne može izgovoriti, a vjerojatno je i pola Hrvata teško izgovara...

Kad je prije deset godina prvi put posjetila Hrvatsku, natjecateljici showa "Zvijezde pjevaju" Ashley Colburn (32) dogodila se ljubav na prvi pogled. U tolikoj mjeri da je televizijska redateljica, producentica i dobitnica dvaju prestižnih Emmyja, za dokumentarac i reportažu o Hrvatskoj, odlučila u istarskoj Brtonigli kupiti malu kamenu kućicu s dva stančića od 35 kvadrata.

Iako je dosad proputovala više od 55 zemalja, svoj američki san živi upravo u Lijepoj našoj i na svaki je mogući način nastoji promovirati, pa tako i na Split B2B konferenciji, gdje zaposlenike 11 utjecajnih putničkih agencija svijeta upoznaje s našom državom kako bi sastavili što atraktivnije aranžmane za buduće klijente.

– Dijelim s njima svoja iskustva i dajem poneki savjet. Nevjerojatno je koliko su Amerikanci promijenili svijest o vašoj zemlji. Prije je nisu mogli pronaći ni na karti, no nakon mojih serijala sve više mi gledatelja piše želeći doznati što više, smatraju je uistinu posebnom državom. Nisam u Dalmaciji bila od prošlog kolovoza i zaista je lijepo opet biti na moru – kazuje nam Ashley s kojom smo razgovarali na Prokurativama.

– Mnogi misle kako ovdje imam dečka i stalno me pitaju gdje je taj Hrvat da ga upoznaju. Zasad sam slobodna, no priznat ću vam da bih voljela imati momka koji je iz Hrvatske. Zgodni su i pravi kavaliri. Znaju i popraviti automobil. Sviđa mi se njihov mentalitet, pogotovo Dalmatinaca, jer su visoki, crni, mišićavi. Podsjećaju me čak malo na dečke iz Kalifornije.

Vidim se s nekim Hrvatom u budućnosti, zašto ne? Prijatelji su mi rekli da jedva čekaju da nekoga nađem kako bi mi mogli doći na vjenčanje – kaže Ashley, koja je na ulazna vrata stana napisala prezime Kolburnić. U šali kaže da je to učinila kako bi se još više "pohrvatila". Iako je dobro naučila hrvatski, još uvijek muku muči s padežima i nekim izgovorima.

– Najteža riječ mi je definitivno "otorinolaringologija", a još uvijek ne mogu kazati slovo "lj". Kad sam tek došla u Hrvatsku, stalno sam pitala ljude što znači koja riječ, upisala sam na Lošinju i tečaj hrvatskoga, koji je trajao šest sati dnevno, gdje sam naučila padeže, što me motiviralo za dalje. Sada se trudim svakog tjedna barem nekoliko sati posvetiti učenju hrvatskoga. Zadovoljna sam kako mi ide.

Dosta mi je ljudi reklo kako sam hrabra jer sam se upustila u show budući da nije lako pjevati na tuđem jeziku. Zaista se izvrsno zabavljam i nije mi namjera biti pjevačica, nego nastaviti i dalje raditi televizijske priče s putovanja – govori Ashley.

Već u prvoj emisiji showa "Zvijezde pjevaju", kad je s mentorom Bojanom Jambrošićem otpjevala hit "Princeza", svojom je simpatičnošću osvojila gledatelje ispred malih ekrana, a član žirija Miroslav Škoro u svakoj se emisiji našali s njom i pita ju je li naučila izgovoriti "pepeljara".

– S obzirom da sam velika obožavateljica Petra Graše, rekla bih kako mi je njegova Danijela najdraža članica žirija. Susrela sam jednom Grašu i ostavio je predivan dojam na mene. Priznala sam mu da sam njegova najveća američka obožavateljica. Voljela bih u nastavku natjecanja pjevati njegovu pjesmu "Moje zlato" i učiniti ga ponosnim – smije se, te dodaje:

– Kad sam se preselila u Hrvatsku, nisam mogla ni zamisliti da ću se naći u jednom takvom showu, koji je za mene dosad najveća pustolovina u životu i predstavlja mi pravi izazov. Nisam ga dosad imala prilike gledati jer takav show ne postoji u Americi. Bojan je odličan prijatelj i pjevač, rekla sam mu da bi bio velika zvijezda i milijunaš da živi preko bare – govori televizijska producentica, čijoj su obitelji putovanja naprosto u genima pa nije ni čudno da su ljubav prema otkrivanju novih zemalja prenijeli i na nju.

– Imam dva brata i jednu sestru. Svi su bili po nekoliko puta ovdje i obožavaju Hrvatsku. Tata je veterinar, odrastala sam okružena životinjama, imam lijepa sjećanja na svoje djetinjstvo. Mnogi misle da sam živjela glamuroznim životom s obzirom da sam iz Kalifornije, ali uopće nije tako, poput svake druge smo normalne američke obitelji. Ako uđem u finale showa, svi će doći. Žao im je što ne mogu glasovati za mene. Šaljem im videoisječke pa me zezaju može li produkcija staviti engleske titlove kako bi razumjeli o čemu govorim i pjevam. Baka Margaret pravi je hit na društvenim mrežama, upravo je navršila 90 godina. Bila je u Hrvatskoj za vrijeme bivše Jugoslavije i voljela bi ponovno doći, nadam se da će joj se ta želja i ostvariti – zaključila je Ashley, koja nakon završetka showa "Zvijezde pjevaju" kreće u novu avanturu po Kosovu, Keniji i Sejšelima, kako bi sa svojom ekipom snimila materijal za nove televizijske emisije.