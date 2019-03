Pogledajte kako se Lidija Bačić željela usporediti s Ronaldom: publika nije najoduševljenija, što vi kažete na ovu ironiju?!

Daj @cristiano ovo je užas...sta ti kaže obitelj na ovo? Sigurno su ponosni... Šta si ti nogometaš ili neki model ili maneken...odluči se ! Prije se nogometaši nisu skidali, to Maradoni i Peleu nije trebalo...a karijere su im dugo trajale. Di si završio? U nekom dućanu donjeg rublja... Bit će ne ide sa nogometnom karijerom, fali love pa se slikaš tako skoro gol...ovo je stvarno preslo granicu dobrog ukusa 😂😂😂 ///*Svaka sličnost sa mnom i stvarnim osobama je namjerna😉/// P.S./ Ovo je naravno samo duhovito sprdanje sa ograničenim umovima koji ne razumiju danasnji svijet i marketing pa na ovakav način neutemeljeno i zatucano kritiziraju moj rad. Ronaldo je sjajan igrač i faca, uništio je Atletico, a usput i zaradi od reklamnih kampanja. Kao i ja. Di bi stigao da ga u tome mogu zaustaviti primitivci.:)

A post shared by LIDIJA BAČIĆ LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile) on Mar 15, 2019 at 5:05am PDT