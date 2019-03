Novi udarac za Matka Jelavića: nakon Splita dobio grubu odbijenicu za potporu koncerta i od gradonačelnika Rijeke; pročitajte oštru prepisku pjevača i Obersnela

Poznati zabavnjak Matko Jelavić, taman nakon što se oporavio od udarca poslije otkazivanja slavljeničkog koncerta na splitskim Gripama 14. veljače, doživio je novi.



Naime, Jelavić je na Valentinovo namjeravao svojim Splićanima i gostima upriličiti koncert kojim bi obilježio trideseti rođendan pjesme "Majko stara", antologijskog hita koji ga je prije trideset godina lansirao u vrh zabavnjačke elite, i jednako se sluša na feštama i dandanas. Međutim, zbog izostanka financijske podrške bio je prisiljen otkazati koncert na Gripama, a potpora mu je ponovno uskraćena, i to ovog puta iz Rijeke.



Kako je ojađeni Jelavić objavio na svojem FB-profilu, odlučno "ne" stiglo je iz Rijeke, grada koji se rado naziva rockerskim, a Matko smatra da mu ni folk nije mrzak.

Da stvar bude još neugodnija, prije odbijenice Jelavić je doživio nešto još gore: ignoriranje svojega zahtjeva.



Naime, poznati pjevač najprije se javio županu Zlatku Komadini, koji ga je, pak, po pitanju korištenja sportske dvorane "Zamet" u Rijeci uputio na gradonačelnika Vojka Obersnela.



- Namjeravam napraviti solistički koncert u dvorani Zamet. Agencija Zoran Promocija iz Rijeke će to organizirati. Kao što vjerojatno znate, postoji jaka veza između vaše publike i mene, to traje desetljećima. Prije nekoliko godina misteriozno su nestali pozivi za koncerte, ali se moje pjesme posvuda pjevaju. Uvijek i zauvijek. Vjerujem da znate da se danas više ne mogu raditi koncerti kao nekad. Naš svijet je izgubio povjerenje u hrvatsku glazbu, radi silnih manipulacija njome. Zato hrle na koncerte uvoznih pjevača, naročito s istoka. Ne možemo više biti sigurni koliko ćemo ulaznica prodati, a koliko ćemo biti prisiljeni podijeliti. Kako rade doslovno svi naši izvođači. Zato trebamo pomoć – iskren je bio Jelavić, te u nastavku dopisa Obersnelu zatražio na korištenje dvoranu "Zamet" bez naknade, odnosno financijsku potporu koncertu u visini od četrdeset tisuća kuna.



- Mi ćemo pokriti ostale troškove – one glazbenika, razglasa, svjetla, propagande, pratećih službi, prodaje ulaznica itd.

Ukoliko se nekim čudom dogodi da sve ulaznice budu prodane, platit ću dvoranu ili vratiti novac. Do sada bih ja platio ove troškove, ali me koncert u Lisinskom toliko financijski iscrpio, da više ne mogu. Eto, to je moja molba Vama, intervenirajte ako možete – lijepo je zamolio glazbenik iz Splita, no naišao je na – muk.



Kako bi pospješio povratnu informaciju, potom je urgirao:

Poštovani gradonačelniče, kako sam u vremenskom tjesnacu, molim vas da odgovorite na moj zahtjev sa da ili ne – inzistirao je pjevač, koji je potom poslao još jedan oštriji mail:



- Poštovani Gradonačelniče, ako me išta raspizdi, to je kad mi netko uopće ne odgovori na moje dvije poruke. Vi ste dužnosnik grada, makar vaše službe trebaju odgovoriti u vaše ime – poučio je komunikacijskom bon-tonu "prvog Fiumana" zabavnjak.

Potom se ipak oglasio Obersnel:



- Poštovani gospodine Jelavić, mogao bih i ja napisati da me učini nervoznim, da ne ponavljam vaš izričaj, kad netko od mene traži da mu odobrim besplatno korištenje dvorane Zamet ili donaciju od 40 000 kuna. Takve zahtjeve smatram neozbiljnim pa na njih ne odgovaram. Ako baš inzistirate na odgovoru evo ga, NE DOLAZI U OBZIR – poručio je Obersnel uz protokolarni "srdačan pozdrav".



Jelavić je nastavio s polemikom, točnije, pokušao je podbosti Obersnela sljedećim mailom:

- Vama je moj zahtjev neozbiljan? A je li “ozbiljna” bila politika koja je razarala hrvatsku glazbu? Dvadeset i šest dugih godina!

I Vaša također! Rijeka je rokerski grad?! Odakle Vama kvalifikacije da glazbene stilove proglašavate podobnim i nepodobnim?

Imate koncerte narodnjaka u Rijeci. Znali ste da će vaša politika time uroditi, jel da? - obrušio se Jelavić na čelnika Rijeke, no on je ponovno "oglušio i zanijemio"...