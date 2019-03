Najmlađa 'Huljićka' izbacila prvu pjesmu: poslušajte hit u nastajanju mlade Splićanke, iskusno uho detektirat će zasigurno i Vjekoslavin pečat

Najmlađa članica vjerojatno najpoznatije hrvatske glazbene obitelji, Hana Huljić, konačno se odlučila na nezaobilazan korak kada je u pitanju lansiranje karijere. Hana je izbacila prvu autorsku pjesmu, i to "uduplo".

Skladbu "Alisa" snimila je, naime, na hrvatskom i engleskom jeziku, s objašnjenjem da prvotno i je nastala u ovoj drugoj varijanti. No probijanja na domaću estradnu scenu radi, pjesmu je prevela i konačan produkt predstavila publici.

Kći Tonča i Vjekoslave Huljić ipak nije posegnula za pogodnostima kojih joj u ovako muzikalnoj obitelji ne nedostaje - i tekst i glazbu sama potpisuje, a objasnila je i kako kod nje teče taj kreativni proces.

"Ne postoji neka posebna inspiracija kako svi često misle, jednostavno osluškuješ u svakodnevnom životu nešto što ti zapne za oko ili uho. Obzirom da mi je ovo prva pjesma s kojom izlazim kao kantautor, stalo mi je do svakog segmenta, tako da sam provela dane radeći ju u studiju i smišljajući zvuk. Nadam se da će ljudima biti lijepo dok slušaju moje pjesme jer to je jedino što želim, izmamiti pokoji opušteni osmijeh u sve zabrinutijim licima oko nas", priznala je Hana.

"Cijeli život pjevam i skladam. Glazbu sam i studirala i time ću se uvijek baviti, pa se ne želim skrivati i pisati pjesme koje slažem u ladicu. Do sad sam uglavnom pjevala u stranim zemljama gdje mogu opušteno uživati u tome jer me nitko ne zna, ali čemu to? Upitala sam se zašto pored svojih, ne bih možda pjevala i pjesme svojih roditelja ako to želim, pa njih pjevam i u Kini na koncertima Maksima Mrvice", dodaje.

Ipak, majka Vjekoslava pripomogla joj je utoliko što je autorski tekst s engleskog "upakirala" u izričaj na hrvatskom, u svom prepoznatljivom "điru".