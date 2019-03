Novi 'Gospodin Savršeni' izabran je u zadnji tren i suprotnost je Goranu: tračevi kruže o drugom momku koji je odustao od snimanja

U vili u Zagrebu počinje snimanje druge sezone RTL-ova showa "Gospodin Savršeni", u čijoj je prvoj sezoni njegova glavna zvijezda bio Goran Jurenec. Hrvat s berlinskom adresom, koji je u showu srodnom dušom proglasio Zagrepčanku Ivu Runjanin, a nakon emitiranja završio u ljubavnoj vezi s njezinom atraktivnom sugrađankom Hanom Rodić, koju je prethodno eliminirao iz konkurencije.

Tko je junak nove sezone “Gospodina Savršenog” produkcija vješto krije, premda se uoči početka današnjeg snimanja u kuloarima šuškalo kako je izbor glavne zvijezde u novoj sezoni u posljednji trenutak pao u vodu.



Dok su s jedne strane kolale glasine kako je novi “Gospodin Savršeni” neposredno prije samog starta snimanja pobjegao od kamera, s druge strane je produkcija, neslužbeno doznajemo, pred početak realizacije druge sezone showa samonicijativno odustala od prvotno izabranog kandidata i odlučila se za drugog.

Vila u Zagrebu

"Svašta bi van rekla, al' ne smin kazat. Ne smin reć da je svijetle puti, ne smin reć da je visok metar devedeset, ne smin reć da puno putuje što privatno što poslovno, ne smin reć da je avanturist, da voli ugađati svojoj boljoj polovici.



Ne smin reć da je imućan, ne smin reć da ima stav. Ne smin reć da je gotovo savršen", poručila je javnosti prije nekih desetak dana kreativna producentica showa Antonija Blaće.



Ostaje vidjeti koliko će se njezin opis podudarati s likom i karakterom novog "Gospodina Savršenog" koji će sa svojim potencijalnim odabranicama, osim u zagrebačkoj vili, uživati i na atraktivnim lokacijama širom zemlje, kao i izvan njezinih granica.



"Uvažili smo sve vaše sugestije, putovat ćemo puno po Hrvatskoj, luksuz na još jednom boljem nivou. 'Gospodin Savršeni' govori hrvatski, sve što ste htjeli, to ćete i dobiti u drugoj sezoni, a o stupnju romantike da i ne govorim", veselo je u drugom videu obećala Blaće.



To što novi "Gospodin Savršeni" odlično govori hrvatski jezik upućuje na težnju produkcije da udovolji svim komentatorima koji su u nastupnoj sezoni hrvatske inačice reality showa "The Bachelor" kritizirali izbor Hrvata rođenog u Berlinu. Navodno su se u produkciji prilikom izbora novog "Gospodina Savršenog" rukovodili i željom da novi kandidat bude drugačiji od Jureneca, kao što je, uostalom, slučaj i u showovima u drugim državama u kojima se svake godine gledateljima nude različiti profili fatalnih neženja.



Prema pravilima licencnog showa, kandidatkinje se, baš kao i sam neženja, u "The Bachelor” prijavljuju zbog novog iskustva i traženja ljubavi. Svi akteri do ulaska u show ništa ne znaju jedni o drugima – njihov prvi susret događa se pri ulasku u kuću prve večeri.

Luksuzni spojevi

"Ponovno ćemo vam dati temu za prvu kavu na poslu, a vjerojatno i drugu. Pratit ćemo zajedno ljubavnu priču u nastajanju, a najvažnije je ipak kako će se rasplesti odnosi", uz smiješak će Antonija Blaće, ističući kako će i u drugoj sezoni realityja gledateljima ponuditi “ekskluzivne luksuzne spojeve, puno adrenalina, ali isto tako i svakodnevni život kandidatkinja i kandidata”.



Na RTL-u kažu da će odmah nakon završetka snimanja aktualnog “Gospodina Savršenog” početi pripremati i treću sezonu realityja, pa su dobrodošli svi kandidati i kandidatkinje željni sudjelovanja u budućem izdanju showa.