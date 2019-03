Preminula televizijska legenda: slavnog glumca svi smo gledali u jednoj od najpoznatijih sapunica  90-ih godina

Nakon iznenadne smrti Lukea Perryja, još jedan glumac iz Beverly Hillsa nas je napustio. Jed Allan u seriji je glumio Rusha Sandersa, oca od Stevea, a našoj je publici najpoznatiji po ulozi C.C.-ja Capwella u seriji Santa Barbara.

U jednoj od najdugovječnijih američkih sapunica glumac je igrao od 1986. do 1993. godine i pojavio se u ukupno 1089 nastavaka. Prije njega čak su trojica glumaca tumačila C.C.-ja, no Jed se toliko svidio gledateljima i producentima serije da je u njoj ostao čak sedam godina.

Od 1958. bio je oženjen s Toby Brown, koja se nije bavila javnim poslom, a umrla je 2001. U braku s njom glumac je dobio trojicu sinova. Vijest o njegovoj smrti u 85. godini objavio je upravo jedan od njegovih sinova, Rick Brown, kazavši da je otišao mirno i u krugu svojih voljenih. Izraze sućuti ubrzo je uputio A. Martinez koji je u Santa Barbari tumačio Cruza i najveću ljubav C.C.-jeve kćeri Eden.

- Danas je otišao Jed Allan. U dijelu svoje duge karijere glumio je Edenina oca u Santa Barbari. Bio je veliki profesionalac i inspiracija. Bio je i velikodušan, dobar i zabavan čovjek, voljeli su ga svi koji su imali sreće da ga upoznaju. Jedan od velikih blagoslova u mom životu bio je imati ga za prijatelja, rekao je A. Martinez.

Jed Allan prvi se put na malim ekranima pojavio 60-ih godina prošlog stoljeća u serijama Love of Life i The Secret Storm, a slavu mu je donijela uloga u dugovječnoj sapunici Days Of Our Lives gdje je ostao 14 godina, od 1971. do 1986.