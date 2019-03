Macan nije uspio šarmirati starije gledatelje, Škoro pucao sočne komentare

PR stručnjak Krešimir Macan se nakon subotnjeg nastupa u drugoj emisiji „Zvijezde pjevaju“ našalio da za dobivanje bodova za prolazak u sljedeću emisiju računa na starije gledatelje koji zovu s fiksnih telefona.

- Želim da ostanete, ali nije svaki posao za svakoga – kazala mu je nakon nastupa Valentina Fijačko Kobić, članica žirija na zagrebačkom Prisavlju.

No, apel starijim građanima nije uspio, te su Macan i njegova mentorica Tonka, koji su otpjevali „Laku noć Luigi, laku noć Bepina“, prvi par koji je ispao u ovoj sezoni.

Tako su spašeni Frano Riđan i Žanamari, koji su prije glasova gledatelja, bili na dnu ljestvice po ocjenama žirija.

- Strašno - kazao je za sebe Frano nakon što je opjevao „Fly me to do moon“.

- To je bio swing. Sving pjevaju svingeri, znao sam jedan stariji par iz Munchena – šalio se Miroslav Škoro, te dodao: Osebujno. Vidi se da si plesao folklor.

No, zato je Franu nakon nastupa ohrabrivala Danijela Martinović: -Falši ton nikad nije ubio čovika.

- Ovo je prvi put da je falivao. Trema ga je ubila. Mijenja boje ima sat vremena. A prije toga je pjevao kao Sinatra – opravdavala ga je Žanamari.

Nakon nastupa Ele Dvornik i Gorana, voditeljica Barbara Kolar je rekla da je sigurna da njih dvoje večeras neće trebati spašavati glasovi publike.

- Mogla sam vas zamisliti da nastupate u bilo kojem klubu na svijetu – kazala je Eli Danijela, dok je Valentina izrazila želju da više čuje Ellin glas, a ne njene imitacije.

Najmlađi par ikada u emisiji „Zvijezde pjevaju“, Tara Thaller, zvijezda HBO-ove serije “Uspjeh“, i njen mentor Dino, izveli su „Think“ Areathe Franklin.

- Ovaj čovjek izgleda kao Travolta u Pulp Fictionu – komentirala je Barbara, a Škoro nastavio:

- Mene je ovo podsjetilo na moje najbolje nastupe – „Otvor ženo kapiju“… Bili ste čak i mrvicu bolji od mene.

Danijela im je, pak, ponavljala da su bili – fantastični.

Krešimir Sučević-Međeral, popularni lovac “Potjere” je s Ivanom Kindl otpjevao Soul man.

- Pa ti su skoro izginuo na ovoj pozornici – rekla mu je Barbara.

- Ivana je pjevala, a ti si kričao. Ali svakako je bilo bolje nego prošli put – rekla je Remi, a Krešo joj je odgovorio:

- Moja mentorica je u meni probudila životinju. Zato ti krikovi.

Američka novinarka Ashley i Bojan otpjevali su „Ain't no mountain high enough“.

- Prateći vokali su te svaki put izvukli – komentirala je Remi.

- Gospođice Ashley, jako dobro govorite engleski, a koreografija je bila odlična. Što se tiče onoga što je rekla Remi, moram kazati da prateći vokali moraju znati pjevati – nastavio je Škoro u šaljivom tonu.

Par koji je prošloj emisiji dobio najmanje glasova, ovoga puta se navodno dizao u tri sata ujutro da bi vježbao. To su Katarina i Pero koji su otpjevali Proud Mary, dok su Jelena Radan i Borko, pobjednici prošle emisije, pjevali Volare.