'Šta'š ti, ženo, Plokite, Sućidar...?! Šta'š ti?! Djevojka sa sela? Jesi ti normalna?'; Sevin nekadašnji glazbeni mentor opleo po pjevačici

Ako se priča o navodnom razlazu Severine i njezina menadžera Tomislava Petrovića pokaže istinitom (čim je jedna od strana potvrdi ili demantira), u slučaju okorjelog rokera koji već 17 godina vodi karijeru popularne Splićanke moglo bi biti po onoj Vucinoj "Tražena si roba u gradu".

Svađa do jučer nerazdvojnog dvojca nije zatekla iskusne estradne lisce, kao ni kuloarske priče kako je za zauzimanje Tomičina mjesta navodno zainteresiran Severinin suprug Igor Kojić, nekadašnji vratar koji se nakon sportske karijere navodno posvetio nogometnom menadžmentu.

Ne bi to, uostalom, bio prvi put da suprug neke pjevačice preuzima njezin menadžment – karijeru Indire Levak danas vodi njezin Miroslav, Nenad Tatarinov, zaručnik Maje Šuput, uključio se u njezin biznis nakon što je prestao raditi kao direktor u jednom šibenskom hotelu, a i bivša supruga Tonyja Cetinskog, Ivana Nobilo, dugi je niz godina vodila njegovu karijeru.

– Nije me iznenadilo sve ovo, već sam iz nekih beogradskih krugova čuo da je Severinin suprug Igor još ranije htio preuzeti taj dio posla, ali se ona nije dala. Ako su se ona i Tomica korektno razišli, onda je sigurno da će Igor preuzeti njegov posao. Ali to će se ionako sve saznati unutar mjesec dana... – komentira iskusni Zoran Škugor, koji je bio menadžer mnogim poznatim imenima domaće glazbene scene. Škugor ima samo riječi hvale za Severinina menadžera i tvrdi da je u poziciji birati posao.

– Petrović je profesionalac, on se dokazao, nema se tu što reći. Tomica je pokazao koliko je velik u svemu tome. Malo je ljudi njegova kalibra koji se tako mogu posvetiti jednoj glazbenoj zvijezdi, da joj obavljaju baš sve. Tomica je, s te strane, odličan.

Ako se on i Severina definitivno raziđu, on će u Zagrebu sigurno početi raditi s nekim glazbenikom. Logično bi mi bilo s nekim rock izvođačem, jer je bio skloniji rokerima nego glazbi koju izvodi Severina – predviđa Škugor. Šibenčanin smatra kako svađa između dvoje do jučer najodanijih suradnika i prijatelja nije izbila preko noći.

– Strašno je raditi na takav način s jednim izvođačem, Tomica je de facto vodio kompletnu brigu kako o njezinim privatnim stvarima, tako i o poslu. Bio joj je 24 sata na raspolaganju. Njoj je trebalo nešto takvo, to je njoj štimalo. Koliko se sjećam, tako je jedno vrijeme bilo i s njezinom bivšom menadžericom Lidijom Samardžijom, funkcionirale su na sličnim principima.

Novac kao razlog?! Možda, ali cijenu nastupa je, koliko ja znam, ionako uvijek diktirala Severina. Jedino ako je postala nerealna... – sumnja Škugor, napominjući kako je Severina svjesno zanemarila hrvatsko tržište.

Po njegovu mišljenju, ima i logike da sada želi u Srbiji proširiti teren i nastupati u prostorima gdje nastupaju velike srpske zvijezde poput Lepe Brene, Željka Joksimovića, Zdravka Čolića, koji drže puno više cijene nego ona. Samo je pitanje može li ih postići i ona...

– Ako su u pitanju njezini visoki honorari koje Petrović nije mogao dogovarati, a i ja sam istu takvu priču davnih godina prolazio s Doris Dragović, nije ni čudno što su se raspali. Kad je bilo gotovo s Doris, a razišli smo se poslovno i ostali u korektnim odnosima, stalo je sve, zatvorio se cijeli sustav.

Najčešće izvođači razmišljaju u stilu: "Kad mogu oni, mogu i ja." Čujem da i Joksimović pita 30 do 50 tisuća eura fiksno po dvorani. Ali, treba prodati 20.000 ulaznica... Severina to nikad nije prodala. Treba biti realan u životu. Jedino vjerujem u onu "koliko si prodao ulaznica, toliko vrijediš". Znam ja što je njoj, ona bi htjela biti ekskluziva na velikoj gaži, manje raditi i više zarađivati. Ali Tomica sigurno realnije gleda na stvari nego ona – smatra Zoran Škugor.

Dugogodišnji Severinin glazbeni mentor, autor njezinih hitova iz prve faze karijere i čovjek koji je poznaje u dušu, Zrinko Tutić, ne može, kaže, pretpostaviti što bi moglo biti okidač za navodni prekid suradnje Petrovića i Severine, a ne bi ulazio ni u procjenu kako je menadžer vodio njezinu karijeru. Zna jedino ono što je pročitao u novinama...

– Momka nikako ne poznajem, samo na "dobar dan". Dakle, kad god bismo se na nečemu, negdje, nešto... vidjeli, bilo je kulturno "dobar dan" – "dobar dan". Uvijek se javio... Davnih dana, boga pitaj, prije četrdeset godina jednom sam nastupao u onom klubu "Jabuka", koji su vodili on i Pajo Podolski. Što se Severine tiče, Petrović je došao na jedan proizvod koji je već bio formiran. I sad je to dalje išlo svojim tijekom, kako je ona htjela, a on joj je bio pri ruci – iznosi svoj doživljaj stvari Zrinko Tutić.

– Kako joj je vodio karijeru?! Ma vodila je ona to sve sama. Jašta bolan. Tko joj sad vodi karijeru?! Muž?! Vjerojatno i sad ona to sve sama vodi. Ona je svojevoljno otišla u taj, kud je već otišla, folk. Mi koji ne pripadamo tome nismo se slagali s njom već na "Djevojci sa sela".

Rekao sam joj tada: "Šta'š ti, ženo, Plokite, Sućidar...?! Šta'š ti?! Djevojka sa sela? Jesi ti normalna?" A to izgleda miljama daleko od ovoga što radi sada. "Djevojka sa sela" je za ovo televizor u boji – bez dlake na jeziku će Tutić. A što ako je u pitanju novac?!

– A je.. ga ti, kad nije? Uvijek je to, prije il' kasnije.

'Ne petljamo se u njihov odnos' – Mi se kao diskografi ne petljamo u odnos Severine i Tomislava Petrovića, sve što se radilo oko albuma komunicirali smo i s Tomicom i sa Seve i sve je bilo normalno. Sve je odrađeno maksimalno profesionalno i s njom i s njim. Sa Severinom je uvijek tako, ona je profesionalac, što se tiče posla nema zastoja i problema. Sve ide dobro. Dapače, interes za album je velik, dugo se čekalo da se završe pjesme. To je proces koji dosta dugo traje, u pitanju je njih 17. Nisu tu čak ni sve koje su bile prijavljene kao singlovi – kazao nam je jučer Dario Draštata, direktor diskografske kuće Dallas Records, na Dan žena, kad su put trgovina krenuli primjerci Severinina novog albuma "Halo".