'Kojići su preuzeli Severinu, odrekla se puno bliskih ljudi!': pukla je jedna od najčvršćih veza na estradi i isplivava 'prljavi veš'; Splićanka je postala sumnjičava oko novca

- U svakom poslu, kod svakog čovjeka, dođe tako neki trenutak... Očito je isti slučaj s Tomicom i Severinom. Nitko ne zna kako će to završiti – kazala nam je osoba bliska popularnoj splitskoj pjevačici i njezinu menadžeru Tomislavu Petroviću, o čijemu se poslovnom i privatnom razlazu naveliko bruji u glazbenim kuloarima.

Oboje aktera uspješne estradne priče, koja je kod konkurencije, što zbog popularnosti što zbog priljeva novca, nerijetko izazivala zavist, odlučilo je šutjeti, ignorirati telefonske pozive i poruke.

Tko je kome odlučio zasvirati 'kraj', kažu bliski im ljudi, ionako nije važno – jedni govore kako je, nakon žučne svađe, košaricu Tomici dala Severina, drugi pak kako je najodaniji joj poslovni suradnik i prijatelj sam dao otkaz. Trenutno su oboje povrijeđeni i svatko se drži svojega kuta...

Bez obzira na šutnju zavađenih strana, a i držanje po strani brojnih bliskih im suradnika u poslu (u pitanju najkompleksniji estradni ustroj na ovdašnjoj glazbenoj sceni, koji uz bend uključuje i hordu stilista, vizažista, frizera, fotografa, PR-ovaca...), jasno je da vrijedi ona "gdje ima dima ima i vatre", a situacija je puno kompleksnija od naizgled banalnog razlaza na relaciji menadžer – pjevačica.

Skupilo se tu svega

- Severina je tvrtka, kad stane ona, stane sve. S druge strane, kad izmakneš Petrovića, gubiš tlo pod nogama - objašnjava nam jedan iskusni estradni znalac, želeći ostati anoniman u priči oko najuspješnijeg estradnog dvojca na domaćoj glazbenoj sceni, čija je 17-godišnja suradnja očito poklekla pred nizom izazova s kojima se 47-godišnja Splićanka susretala u posljednjem razdoblju svojega života.

Skupilo se tu svega – bespoštedna borba s bivšim partnerom Milanom Popovićem oko skrbništva nad sinom, gubitak nerođenog djeteta, suočavanje s neminovnošću starenja, brak s 15 godina mlađim Beograđaninom Igorom Kojićem, koji navodno ima velik utjecaj na Severinin glazbeni put, medijski pritisak, nervoza pred izlazak novog albuma “Halo” čiji se datum objave pomicao još od prošloga ljeta, od pojavljivanja njezinih golišavih medija u srpskim tabloidima...

Severina nikada nije izgledala mršavije i iscrpljenije, sve su učestaliji komentari u javnosti. I publici je jasno da se nešto zbiva premda pjevačica, poznata kao velika radoholičarka, proteklih mjeseci gotovo uopće nije nastupala s bendom (održala je tek nekoliko koncerata), jer se bavila snimanjem pjesama za novi album i pripadajućih im video spotova.



Čak nije pjevala ni u najunosnijoj noći u godini - Novu je dočekala na Maldivima sa suprugom Igorom i sinom Aleksandrom.



Na njezinoj službenoj Facebook stranici stoji kako večeras s bendom nastupa u Sportskom centru Zlatibor, a 13. travnja čeka je još jedan koncert u shopping centru u Začretju na kojemu će gostovati i grupa Vigor.



Kućica "nadolazećih događaja" je prazna, premda, kažu nam dobro upućeni u poslovanje splitske pjevačice, ima interesa za njezine koncerte, čak i popriličnog, ali ništa nije utanačeno, jer je 'pukao' odnos s menadžerom zbog čega je nastao veliki zastoj u poslu.

Najodaniji čovjek

Premda nitko neće javno potvrditi što se uistinu dogodilo između Severine i, po mišljenju mnogih, najodanijeg joj čovjeka u životu i u njihovu se slučaju, kako to obično biva na relaciji pjevačica-menadžer, kao glavna prepreka ispostavio novac i različito poimanje uvjeta poslovanja u budućnosti i razvoja njezine karijere.



U kuloarima se priča kako će Petrovićev posao preuzeti Severinin suprug Igor, koji je ionako svo vrijeme, otkako su u vezi i braku, prati na njezinim koncertima.

O Kojiću se pisalo kao o bivšem nogometašu, a kasnije sportskom agentu, no najčešće ga se viđalo u društvu supruge na njezinim poslovnim angažmanima bilo da su u pitanju koncerti, javni događaji, promocije, premijere...



- Igor Kojić Severinin menadžer?! To je isto pitanje, ne vjerujem. Mislim da nema šanse za to – kaže blizak suradnik pjevačice, usprkos potvrdi kako upravo suprug i njegova obitelj utječu na pjevačicu.



Otud i navodno višemjesečno natezanje s menadžerom oko financija i načina poslovanja. A Severina je navodno posumnjala u njegovo dosadašnje upravljanje novcem što je iznimno povrijedilo Petrovića, njezina ultimativnog zaštitnika, koji je bdio nad njom i svime što je njezino - karijerom, djetetom, rodbinom i prijateljima, vodio je sve njezine pravne bitke (a nije ih malo), 'pokrivao' sve što je stigao kompletno podređujući vlastiti životu pjevačice.

Kad je Severina raskinula s bivšim dečkom Slavkom Šajinovićem, koji joj je darovao labradora Picassa, čak je i pas do kraja svog života završio kod Petrovića.

Posumnjala u njegovu iskrenost

- Novac je Tomici 100. rupa na svirali, zato ga i boli što je Severina posumnjala u njegovu iskrenost. A pogotovo što je počela preispitivati poslovanje u prošlosti i prestala brinuti o ljudima s kojima radi. Nikada nije bila takva...

Netko joj je bacio bubu u uho, jer što se inače moralo dogoditi da promijeniš mišljenje o osobi kojoj si do jučer bezrezervno vjerovala – veli odličan poznavatelj odnosa u Severininom privatnom i glazbenom životu, koji su ionako toliko ispremiješani da odavno nema granice između njih.

Po njegovu sudu, pjevačica je izgubila osjećaj za realnost – drugi su je 'ufurali' u film da treba raditi manje za više novca, a nije svjesna da joj je zbog krivog izbora pjesama proteklih nekoliko godina popularnost pala.

Ne možeš, kažu, sebe baš do te mjere precijeniti. Brzopotezno izbacivanje singlova svakih nekoliko mjeseci, koji se ne 'lijepe' za publiku, i konstantan pritisak zbog sporova s Milanom Popovićem, ocem njihova sina Aleksandra, učinio je nesigurnom i ranjivom, a u takvoj situaciji nije teško biti podložan manipulaciji.

- Igoru se sviđa ova pjesma – čak je znala i na svom Instagram profilu napisati Severina za jednu od skladbi s nadolazećeg albuma, dajući do znanja koliko cijeni suprugovo mišljenje.

Premda je u situaciji da uzima pjesme koje hoće i od koga hoće očito je da je podložna sugestijama iz kućnog okruženja, jer joj je i svekar, Dragan Kojić Keba, također glazbenik čijemu je glazbenom izričaju Severina sve bliža.

Previše je voli

- Kojići su je skroz uzeli pod svoje. Nije to više ona, odrekla se puno bliskih ljudi oko sebe. Izgubila je vezu s realnošću – govore ljudi iz Severininog okruženja, još uvijek ne vjerujući da se pjevačica odrekla čovjeka rođenog s misijom da je zaštiti što je Petrović uistinu i činio.

Čak idu toliko daleko da, procjenjujući njezinu buduću karijeru, tvrde kako bi ista mogla lako pasti sa sadašnje razine, jer su joj svih ovih godina mnogi poslovni suradnici ujedno čuvali i leđa u njezinim privatnim situacijama, a Petrović je bio spona koja ih je operativno i financijski sve povezivala.

- Severina više nije gazdarica svoje karijere, totalno je pala pod utjecaj drugih... Ali ako više ne bude Petrovića teško da će išta funkcionirati u njezinoj karijeri. Puno je on njezinih požara gasio i na sebe primao njoj namijenjene udarce. I budite sigurni da vam se neće javiti na telefon.

Tomica joj je do te mjere odan i toliko je voli da neće reći nijednu riječ. Preveliki je on gospodin... Nije to još gotova priča – zaključio je jedan od naših sugovornika.