Splićanka dobila glavnu ulogu u psihološkom trileru o opakoj bolesti, a u glumi će joj pomoći osobno iskustvo: intrigantna tema dotiče i misterij prvog ženskog serijskog ubojice u Hrvatskoj

– Imam jednu novost, dobila sam svoju prvu filmsku ulogu – pohvalila se splitska pjevačica Maja Bajamić novim, ovaj put glumačkim angažmanom, zaboravivši pritom reći i kako je u pitanju glavna rola. Maja će, uz bok Martini Mandek, Petri Kraljev, Anamariji Percaić, Sanji Vejnović i Katiji Bratković, zaigrati glavnu ulogu u dugometražnom igranom filmu "Ana", psihološkom trileru čiji scenarij i režiju potpisuje Anđelo Jurkas.

Priča je to o neobičnoj mladoj ženi u borbi protiv depresije, koja je, kao posljedica modernog načina života i svega onoga što ide uz takav tip življenja, u velikom porastu. Snimanje će, simbolično, početi na Dan žena, 8. ožujka, u Zagrebu, u nezavisnoj produkciji nekoliko tvrtki, bez podrške HAVC-a i ostalih državnih kulturnih tijela.

– Redatelj me kontaktirao nakon duge i detaljne psihološke pripreme, te profiliranja uloge. Trebao mu je profil snažne i izgrađene osobe, a zbog mojih prijašnjih iskustava s glumom, vjerovao je, kao i ja, kako imam kapaciteta za ostvariti se na novom terenu. Gluma je, kako tehnički, tako i psihološki, proces istraživanja osobe, a za ulogu koju tumačim taj dio je bio upravo najbitniji – kazuje Maja, zahvalna Anđelu Jurkasu na povjerenju.

Kako su razgovarali o filmu i njezinu prvom angažmanu u dugometražnom projektu, tako je raslo i obostrano povjerenje. Jurkas je, veli Maja, zamijetio njezinu sklonost glumi detaljno "skenirajući" sve njezine javne nastupe – od žiriranja u "Zvijezdama", sudjelovanja u showu "Tvoje lice zvuči poznato", gostovanja u Podcast inkubatoru do videospotova, snimki uživo...

Mnogi još uvijek pamte njezine uspješne transformacije u showu "Tvoje lice zvuči poznato" na Novoj TV, koje su joj priskrbile titulu pobjednice pete sezone, pogotovo finalnu plesnu i vokalnu izvedbu pjesme "All That Jazz" u maniri Catherine Zeta-Jones iz mjuzikla "Chicago". "Ana" je ispunjenje Majinih snova, malo-pomalo postaju stvarnost.

– Baš sam jako sretna što još jednom sve u mom životu ide svojim tijekom; mučno je i vrlo sporo s obzirom na sve godine ulaganja i rada, ali tako treba biti. Ide. Slađe je ovako, polako, ali sigurno. Zahvalna sam životu – govori Splićanka, koja je za vrijeme studija dvije godine redovito pohađala glumačke radionice redateljice Biljane Čakić, čiji je osobni dokumentarac "Dečko kojem se žurilo" kritika proglasila jednim od najboljih u Hrvatskoj.

Tijekom studiranja Maja je snimala i reklame, što joj je uvelike pomoglo izgraditi odnos s kamerom a da nije u pitanju samo pjevanje ili scenski nastup.

– U glumi na filmu je potpuno drukčija situacija kad je riječ o odnosu s kamerom. Uz sve navedeno, ipak će životno iskustvo s depresijom – medicinska škola, studij sociologije i pedagogije, iskustva bliskih ljudi i osobno iskustvo – biti presudno i od najveće važnosti u utjelovljenju moje Ane – iskreno će Maja uoči snimanja igranog filma o jednoj od najučestalijih bolesti modernoga doba, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, uz rak, najpodlijom bolesti 21. stoljeća. Jurkasov igrani film temeljit će se i na dokumentarnim snimkama za koje policija tvrdi da su autentične, te svjedoče o vrlo teškim prizorima iz života glavne glumice.

Publika će kroz njegovu "Anu" doznati u kakvoj su vezi Nirvana, Machbeth, "Glorija" Ranka Marinkovića, filmovi "Sedam" i "Rainman", ali i slučajevi nestanka 19 osoba za koje policija sumnja da razotkrivaju misterij prvog ženskog serijskog ubojice u Hrvatskoj.

Soundtrack filma potpisuje Mary May, zagrebačka kantautorica čiji je debitantski nosač zvuka "Things You Can't Put Your Finger On" nominiran na ovogodišnjem Porinu u kategoriji najboljeg alternativnog albuma.

Neprospavana noć – Gledala sam dodjelu Oscara... Žalibože neprospavane noći! Dobro, možda sam malo prestroga... Bila su dva lijepa, spontana govora zbog kojih je vrijedilo ostati budna, ali ostalo me nije pretjerano oduševilo. Žao mi je što Bradley Cooper nije osvojio Oscara – kaže Maja, koja prati i rad hrvatskih redatelja. – Ali kod nas još nisam naišla na one čije filmove ne propuštam (smijeh). Nije film, ali u zadnje vrijeme me serija "Uspjeh" ugodno iznenadila – napominje pjevačica.