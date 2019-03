'Charles kad je čuo da sam sj**ala!': Ella otkrila kako je muž reagirao na sinoćnji gaf u showu, u kojem je pokazala da je bolja pjevačica od oca; Poslušajte je u drugoj pjesmi

Prvo izdanje nove sezone showa ''Zvijezde pjevaju'' apsolutno je obilježila Ella Dvornik, ponajprije gafom kad je na početku pjesme zablokirala i počela se smijati, a onda apsolutno sjajnom izvedbom iste, pokazujući da, ako se ikad zasiti "influenserske", nedvojbeno može računati na pjevačku karijeru.

Ella Dvornik, zapravo, bolje pjeva od oca Dina. Dinov je glazbeni talent bio i ostao neosporan, njegov osjećaj za glazbu i ritam nenadmašan, njegov šarm na kojeg smo svi padali neponovljiv.

Ali Dino Dvornik nije bio neki brilijantan vokalist. Njegova kćer Ella to jest.

Time što se pogubila u prvim sekundama prvog javnog nastupa u životu u pjevačkoj ulozi samo je pobrala dodatne simpatije.

"Ljudi vole katastrofe, to ih zbližuje" - napisao je u jednoj pjesmi Johnny Štulić. I to je to.

Elli Dvornik se zapravo, kako je pojasnila na Facebooku, dogodio "napadaj štucavice".

"Hej, samo da vam zahvalim svima na divnim komentarima :). Stucala sam jbg. Ajd' dočekajte iduću emisiju, u njoj ću se podrigivat" - pojasnila je u svom motu.

Ella je ipak brzo uhvatila ritam i u duetu “Feel it still” s Goranom Boškovićem iz grupe "Fluentes" oduševila publiku i žiri koji im je udijelio visoke bodove.

Sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, i onaj dio publike pred malim ekranima.

Na Instagramu je podijelila fotografiju supruga Charlesa snimljenog na ekranu uz komentar: "Charles kad je čuo da sam sjebala".

"Ma Charles nije ni skužio" - nasmijala je pratiteljica Ellu.

"On je sve, kad sam mu vidila facu, show!" - dodala je još jedna.

Bez razlike, Ella je svih razoružala vokalom. Predviđaju joj pobjedu.

"Svaka čast, predobro si pjevala", "Al' bila si vrh, i imaš glas za pobjedu", "Bila si najbolja", "Glasala sam za tebe", "Predivno", "Radi tebe gledam", "Bila si super...go girl", "Ella super pjevaš, odlično, naježila sam se stvarno", "Vrh, nema dalje", "Bravo ELLA bila si najbolja... Glas ti je fenomenalan", "Ella, ti imaš karizmu!" - samo su neki od preko četiri stotine oduševljenih komentara koji su ispratili objavu.

Pratitelji najpopularnije hrvatske influencerice upoznati su s njezinim vrsni vokalom, pokazala ga je i unatrag par godina u gostovanju na Anteni Zagreb.