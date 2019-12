Znate li napraviti ovaj starinski specijalitet? Savršeno se 'ljubi' s pršutom i sirom, evo recepta starog nekoliko generacija, nitko mu neće moći odoljeti...

Naši reporteri posjetili su obalu Perućkog jezera i tamo popričali s posljednjim stanovnicima. Cijelu reportažu možete pročitati ovdje, a u nastavku donosimo recept za poznati specijalitet tog kraja, kojeg je jedan od njih, Vladimir Marinko iz kaseoka Koljani, otkrio našoj ekipi. Tako je uštipke radila Ivanica Marinko, rođena Duvnjak, pokojna Vladimirova majka, a sigurni smo da će vam se sasvim lijepo uklopiti u blagdanski jelovnik, posebno ako su na njemu sir i pršut, jer su im savršena 'pratnja'.

'U kilo brašna doda se litra mlijeka i četiri do šest jaja. Kad se sve to dobro zamuti, u smjesu se može uliti i čaša mineralne vode.

Na veliku se tavu stavi svinjska mast i dobro ugrije. Kad se mast otopi, mora pokriti dno tave i to tako da dubina bude najmanje dva centimetra. Kutlačom se tijesto razlije od jednog do drugog kraja tave. Važno je da se to čini od sredine prema krajevima.

Čim se smjesa razlije, uštipci isplivaju na površinu pa pekući se na visokoj temperaturi brzo požute i očvrsnu. Nabodeni u jednom vrhu prevrću se po istom redu kako su razliveni u tavi. Gotovi su kad i jedna i druga strana porumeni.

Treba ih samo pažljivo razvući po tavi da bi ostali tanki i upili što manje masti.

Soli se po ukusu, jer posluži li se zajedno s pršutom, ne valja pretjerivati sa solju, pa je obično kod priprave uštipaka dovoljno dodati samo jednu žličicu.'