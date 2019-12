Često ih viđamo u filmovima, znate li uopće što je to? Instagram gori zbog recepta slavnog kuhara za poznatu blagdansku poslasticu, pratiteljima uputio i izazov

Preko 45 tisuća 'lajkova' dobila je u samo četiri dana objava Jamiea Olivera za jednu od najpoznatijih britanskih blagdanskih poslastica, 'mince pies'. Misteriozne 'mince pies' često viđamo u filmovima, spominju se i u knjigama (sjetit će se obožavatelji Harryja Pottera), no nerijetko nas zbunjuje pogrešan prijevod.

'Mince' je, naime, oznaka za mljeveno ili fino nasjeckano, u posljednje vrijeme meso, no ranije se to odnosilo i na suho voće. Još veću 'zbunjozu' izaziva što se u receptima za 'mince pies' često spominje 'mincemeat', no ne misli se na meso nego na smjesu usitnjenog suhog i kandiranog voća.

Dakle, vjerujte nam, u nadjev ovih oku i nepcu ugodnih kolačića, koji se, prema tradiciji, pripremaju od prhkog tijesta, nema ni ni junetine ni svinjetine. Doduše, da smo još u vremenu križarskih ratova i prvih verzija ovog recepta, priča bi bila malo drugačija.





U to su vrijeme križari u Britaniju iz Svete zemlje donijeli recepte za jako začinjene slastice sa suhim voćem i mesom, prvenstveno ovčetinom, tako da je u najstarijim zapisanim receptima jedan od sastojaka i ovčje meso.

Neki autori spominju da je običaj pripreme ovakvih slatkiša još stariji pa ih pripisuju Rimljanima koji su ih, navodno, jeli u vrijeme proslave Saturnalija, u drugoj polovici prosinca. Čini se da su oni prvi miješali meso s voćem, no meso se s vremenom preselilo u slane pite, a mince pies su do viktorijanskog doba postale isključivo voćne.

Od tada se nadijevaju smjesom jabuka, suhih brusnica, datulja, suhih šljiva, grožđica, orašastih plodova, soka i korice citrusa uz puno začina poput cimeta, muškata i klinčića, koji simboliziraju darove triju mudraca malom Isusu. Britanci su već stoljećima ludi za njima pa i Oliver u svojoj objavi tvrdi: 'Božić nije isti bez njih'.

Oliver je pratiteljima ponudio i mali izazov: da pitice naprave po starinsku, a da zatim iskušaju i njegov, inovativni recept s lisnatim tijestom i korama za štrudel. Da, dobro ste razumjeli, idu i jedne i druge kore, a rezultat djeluje vrlo hrskavo.

Ako vas je zaintrigirala priča o ovom slatkišu (kojeg smo isprobali i oduševili se) toplo vam preporučujemo da ga i sami pokušate napraviti, za početak možda bolje tradicionalnu verziju.

Trebat će vam 375 grama prhkog tijesta i 200 grama mješavine 'mincemeat', za koju recept (također Oliverov) donosimo u nastavku. U nadjev slobodno ubacite i malo orašastih plodova, a ako vam ga ostane viška, spremite ga u staklenke i čuvajte u hladnjaku i do tri tjedna.

Možete ga dodati žitaricama za doručak ili njime nadjenuti palačinke, a možete ga dodati i u banana bread (recepta se podsjetite ovdje). Jamie u receptu koristi mast, no umjesto nje možete staviti maslac, a razmislite malo i o njegovoj mjeri za muškat, neki bi ga vejrojatno radije stavili malo manje, no oni nisu Goli kuhar...

Nadjev za mince pies

2 limuna

6 klementina

150 g suhih marelica

100 g suhih brusnica

200 g grožđica

200 g umuscovado šećera

2 jabuke

1 puna žličica cimeta

1 puna žličica muškata

150 grama masti sobne temperature

Naribajte jabuku na krupno, a koricu limuna i dviju klementina sitno. Klementine iscijedite. Voće nasjeckajte. Ubacite sve sastojke u posudu, dodajte mast ili maslac i dobro promiješajte. Spremite u sterilizirane staklenke.