Jutros ste opet preskočili doručak? Nemojte sutra! Donosimo tri sjajna recepta, učas su gotova, bit ćete zadovoljni jer radite pravu stvar i ništa nije skupo

Mnogi među nama čim otvore oči raduju se opojnom mirisu kave i, vrlo često, ona je jedino što konzumiramo dok se brzinski odijevamo za posao, "povlačimo" plahte preko kreveta, požurujemo djecu da ne kasne u školu i sami žurimo preko izlaznih vrata.

Istodobno, tisuću smo puta pročitali i čuli koliko je doručak važan za organizam, kako kava ne bi smjela biti jedini jutarnji obrok, niti nadograđena proizvodom iz pekare kojeg ćemo brzinski pojesti na putu prema uredu.

I jutros pijete kavu natašte? Nemojte, jer evo kakvu štetu to radi vašemu organizmu; Obožavani napitak učinite zdravijim i ukusnijim, uz ove sastojke dobit ćete senzaciju

Doručkom bismo, naprotiv, trebali osigurati približno 30 posto dnevnog unosa hrane, kako bi imali potrebnu energiju za sve intelektualne i fizičke poslove koje će nam servirati radni dan i zato bi zaista trebali sebi servirati nutritivno vrijedan obrok.

Hrana koju nikad ne biste trebali jesti na prazan želudac: omiljeno jutarnje 'iće' i 'piće' loše djeluju na probavu, nije poželjna ni voćka koju svi rado nose za marendu

Znanstvene studije pokazale su da osobe koje redovito doručkuju često imaju općenito zdraviji stil života, lakše kontroliraju tjelesnu težinu, rjeđe su podložni emocionalnom stresu te se općenito bolje nose sa životnim izazovima.

Sve su to više nego dobri razlozi da nam doručak postane "must have" dana, donosimo tri varijante koje nisu ni skupe, ni zahtjevne i možete s prvom krenuti, ako ne još jutros, onda svakako sutra.

Zobena kaša

Zobena kaša je hranjiv, ukusan i zasitan doručak. Organizmu osigurava vlakna i složene ugljikohidrate koji pružaju dugotrajan osjećaj sitosti i idealna je za sve koji paze na liniju.

Za pripremu osnovne zobene kaše trebate zobene pahuljice i vodu ili mlijeko. Tekućinu stavite u posudicu i zagrijte na ploči. Kad se tekućina počela zagrijavati, dodajte zobene pahuljice i miješajte, pazeći pritom da se kaša ne zalijepi za dno posude.

Što dulje budete miješali, to će kaša biti gušća. Kad je gotova, skinete s ploče i ostavite da se malo ohladi.

Kad je smjesa gotova, istresite je u posudicu iz koje ćete jesti. Tada u zobenu kašu možete dodati što god vam padne na pamet: svježe ili sušeno voće, orašaste plodove, sjemenke, med, cimet... baš što god želite.

Omlet sa sirom (i povrćem)

Za pripremu omleta za jednu osobu bit će dovoljna dva jaja, maslinovo ulje ili maslac i 10 g topljivog sira.

Jaja razbijte u posudi, začinite ih soli i paprom pa ih dobro umutite. Tavu stavite na laganu vatru kako bi se dobro zagrijala. U posebnu posudu naribajte sir.

Na tavu dodajte pola žlice maslinovog ulja pa dodajte jaja. Laganim pokretima pustite da se jaje razlije po čitavoj površini. Kada vidite da se omlet s donje strane počeo odvajati od tave, pospite ga sirom.

Pomoću kuhinjske lopatice dignite jednu polovicu pa preklopite. Kada dobije lijepu zlatnu boju, maknite s tave. Omlet sa sirom možete dodatno začiniti sitno sjeckanim peršinom ili mu dodati svježe povrće, poput paprike.

Humus na prepečencu

Dok prepečete kruh, mikserom izmiješajte slanutak iz konzerve, možete (i ne morate) dodati 1 žlicu tahinija (namaza od sezama), 2 žlice limunovog soka, režanj češnjaka, 2 žlica vode. Dok miksate postupno dodajte ulje dok ne dobijete glatku smjesu.

Namažite na prepečeni kruh i uživajte u svakom zalogaju. Višak stavite u kutiju i ponesite na posao. Dodajte i koji list salate, ako je imate u hladnjaku.