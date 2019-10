Špiček se krsti nad punjenom paprikom, Pažanin beštima na natjecatelje koji su nestali: otkrivamo izbačene scene nove sezone showa, koja bi mogla biti jedna od najluđih

U ponedjeljak s prikazivanjem počinje sedma sezona kulinarskog showa „Tri, dva, jedan – kuhaj!“, a već sad je jasno da će biti dosta smijeha i zabave.

Na Instagram profilu emisije danas je osvanuo video s izbačenim scenama iz showa s članovima žirija u glavnoj ulozi. Naime, kad misle da ih kamere ne snimaju, mnogo su manje ozbiljni, a izleti im i poneka psovka.

Dok Pažanin beštima, Špiček se krsti nad neuglednim punjenim paprikama, a u jednom trenutku pokazao je da je najzabavniji član žirija, kad je komentirao da nikad nije mogao ni pomisliti da će ga reperi otrovati, uvijek je mislio da će to biti njegova supruga.

Inače, reperi koje Špiček spominje su Nered i Renman, možda i najveće iznenađenje sedme sezone. Među natjecateljima su i Splićanka Nandi Uzelac koju publika poznaje iz showa „Gospodin Savršeni“ i Victoria Memić iz „Ljubav je na selu“.

U stručni žiri u ovoj sezoni vratila se Željka Klemenčić koja će s Tomislavom Špičekom i Ivanom Pažaninom ocjenjivati jela kandidata. Željka je inače urednica časopisa o prehrani „Mrvica“ i žena koja se iz svijeta novinarstva vješto prebacila u onaj gastronomski. Nedavno su ju novinari RTL-a pitali kuhaju li bolje muškarci ili žene.

- Puno sam razmišljala o tome i razgovarala s drugima, koji spol bolje kuha i to je vrlo teško razlučiti, ali ono što sam definitivno zaključila je da postoji razlike u pristupu u kuhanju muškaraca i žena. Iako to nije popularno govoriti jer smo svi ravnopravni, ali zaista ima razlike u pristupu - odgovorila je.

- Većina žena kuha na dnevnoj bazi za svoju obitelj i to je nepriznata vrsta rada jer se ogroman trud u to ulaže, a da nitko posebno ne misli da je to neki veliki trud i rad. Dok su muškarci najčešće kuhali profesionalno i bili cijenjeni u tom smislu. Slažem se da svi profesionalni kuhari zaslužuju pohvale, ali ipak mislim da statistike pokazuju da većinu obroka na svijetu na dnevnoj bazi i dalje kuhaju žene, a da nitko ne misli da je to velika stvar i da o tome treba razmišljati – dodaje Željka.