Biljka omiljena u Dalmaciji prava je čuvarica zdravlja, no pogrešnom pripremom iz nje 'tjeramo' sve najbolje sastojke! Spasit će vam probavu i zaštititi od niza bolesti, samo joj više nemojte ovo raditi

Dok su svi zaluđeni keljem (ako do sad niste na to obratili pažnju, to je onaj misteriozni 'kale' koji u zadnje vrijeme svi trpaju u smoothieje ili žvaču onako sirovog), u drugi je plan nepravedno pala jedna druga, po mnogo čemu zdravija, a u Dalmaciji nezaobilazna biljka.

Blitva se s pravom smatra 'čuvaricom zdravlja', a ugledni nutricionist George Mateljan svrstava ju među najzdravije na svijetu.

Možda će vas iznenaditi da se smatra i jednom od najhranjivijih, jer premda jedna porcija ima tek 35 kalorija, zbog obilja vlakana dugo čuva sitost.

Razloga za češće jesti blitvu je bezbroj, a pokušat ćemo ih sažeti u najbitnije. Bogata je vitaminom C, B1, B2 i karotinom (provitamin A), vitaminom E, a ima i znatne količine vitamina K koji ima važnu ulogu u zgrušavanju krvi te održava zdravlje i čvrstoću kostiju.

Osim toga, obiluje magnezijem, željezom, kalijem, kalcijem i važnim mineralnim solima. Sadrži niz antioksidansa koji, kako se vjeruje, smanjuju izglede za nastanak kroničnih bolesti, ali i nekih vrsta raka. Djeluje protuupalno, pomaže očuvanju dobre krvne slike i zdravlja srca te pomaže dijabetičarima.

Uz sve navedeno, potiče probavu i mršavljenje. Treba li vas još nagovarati?

No, prije nego idući 'mac' ubacite u vrelu vodu, obratite pažnju na jednu grešku koju nas većina radi, a zbog koje dobar dio spomenutih vrijednih sastojaka bacamo iz slivnik.

Ako zajedno kuhate peteljke i lišće, nemojte to više raditi. Peteljci treba duže vremena da se skuha nego lišću pa se na ovaj način lišće nepotrebno prekuhava.

Dok čistite blitvu odvojite peteljke pa ih ranije ubacite u lonac kipuće vode, vrlo brzo nakon krumpira. Kad je krumpir, ili peteljke, ne koristite li krumpir, skoro skuhan, ubacite i lišće.

Skuhat će se vrlo brzo, a bez prekuhavanja zadržat će puno više spomenutih vrijednih sastojaka koji dužim kuhanjem samo prelaze u vodu.

Svom ćete zdravlju još veću uslugu učiniti pojedete li blitvu sirovu, bilo u salati ili smoothieju.

Salatu dobro začinite, dodajte joj rukolu ili baby špinat, a u smoothie ubacite sastojke jakog okusa poput višanja i ne bojte se da će vam obrok biti neukusan.