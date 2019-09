Isti kao pravi, kako da ne: napravili smo šlag od vode od slanutka, čokoladnu kremu od avokada i još par čudnih novitadi. Evo što se isplati probati, a od čega radije - bježite

Je li vam ikad palo napamet uzeti onu vodu iz konzerve slanutka pa ju dobro istući mikserom? Teško da ste se toga sami sjetili, no društvene mreže i blogovi u zadnje su vrijeme puni baš takvih savjeta. Napravite šlag od vode od slanutka, nećete vjerovati kako je dobar.

Zamutite sladoled od zamrznute banane, baš je krasan i kremast. Smućkajte čokoladnu kremu od avokada, super je, ista kao klasična. Ispecite slanutak u pećnici, bolji je od kokica!

Jeste li iskušali išta od toga? Mi jesmo. I znate što? Neke stvari uopće nisu tako loše. No, ni jedna nije dobra kao original. Neke bi trebalo zakonom zabraniti.

Otkrit ćemo vam što se isplati isprobati, a što je bolje preskočiti. Uzmite u obzir da se o ukusima ne raspravlja te da je pripremanje hrane stvarno poput kemije pa nije sve samo u receptu - nemamo svi istu 'ruku', a o pećnicama, blenderima i ostalome da ne govorimo.

Stoga slobodno isprobajte i ono što ćemo u nastavku nemilosrdno iskritizirati. Samo nemojte poslije reći da vas nismo upozorili.

Počnimo sa slanutkom, kad smo ga već prvog spomenuli. U zadnje vrijeme svi su poludjeli za aquafabom, vodom u kojoj se kuhao slanutak ili neka druga mahunarka. Zbog svoje viskoznosti koristi se umjesto bjelanjka za izradu pjenica, puslica i beze kora za kolače. Valja napomenuti da ono što se naziva šlagom od aquafabe zapravo više nalikuje snijegu od bjelanjka nego klasičnom šlagu, odnosno tučenom slatkom vrhnju, ipak, da se stvarno dobro istući pa je rezultat neočekivano čvrst i kompaktan. Iskušali smo ga u zdravijoj verziji moussea od čokolade. Nismo se ubili od oduševljenja. Problema je nekoliko.

Najprije je tu okus koji baca na slanutak (okej, to je bilo očekivano). Drugi je tekstura, koja je manje postojana od one koja se dobije tučenjem bjelanjka, a o 'pravom' šlagu da ne govorimo: ovaj 'falši' se puno brže vraća u prvobitno, tekuće stanje pa mousse nije onako pjenast kao klasični. Treće i najgore, no na sreću da se izbjeći, je to što je većina kupovnih aquafabi (kupovnih zajedno s konzervom slanutka) pretjerano slana. A tko želi slatko-slanu pjenu od čokolade?

Zato dobro pripazite kad kupujete konzervirani slanutak: neka sol bude što kasnije navedena među sastojcima. Ili sami skuhajte slanutak, bez dodavanja soli. I odmah se riješite iluzija da će vam mousse biti isti kao onaj s bjelanjcima i vrhnjem pa vam je bolje držati se recepata koji sadrže barem neko zamjensko vrhnje. Ne pitajte nas kakve su puslice i beze kore od aquafabe, nismo ih se odvažili ispeći, ali samo naprijed i javite nam rezultat.

Ono što smo se ipak odvažili napraviti, no na kraju smo se jedva usudili kušati, je naveliko popularan čokoladni desert od avokada. Nazivaju ga mousseom, pudingom ili kremom i redom se kunu da je isti kao pravi. Čak i bolji! Ako je u receptu kakao umjesto čokolade, vjerujte nam da nije ni blizu kao pravi i da bi to bilo fer priznati.

Isprobali smo nekoliko recepata, bez banane, s bananom, s kakaom, s čokoladom, s manje avokada, s više avokada, s medom, s cimetom... Upornost se nije isplatila. No mora mu se priznati da je kremast. Jesu li nam avokada bila dovoljno zrela, možda se pitate. Nama se, pak, nameće pitanje nismo li ih mogli bolje iskoristiti, sve te banane i čokoladu da ne spominjemo.

Kad smo kod banana (i lošeg okusa), evo jedne stvari za koju se stvarno ne može reći da je neugodna za nepce: sladoled o banane uistinu je fin, kremast, sladak i čovjek bi ga mogao jesti po cijeli dan. Samo što to nije sladoled. Bilo bi ga puno iskrenije nazvati ledenim desertom. Dobar je kad se tek izvadi iz zamrzivača, no kako se topi postaje samo jako hladan smoothie ili, još gore, baby kašica.

No svakako ga preporučujemo svima koji ne smiju jesti sladoled na bazi mlijeka, a zabranjeni su im i sorbeti. Dobra kombinacija su banane i čokolada, kao i banane i maline.

Maline će vam odlično doći i odvažite li se pripremiti puding od chia sjemenki. Da, još jedan puding koji nezasluženo nosi to ime, ali barem je ukusan. Ako pogodite pravu kombinaciju sastojaka. Nakon bezbroj pokušaja zaključili smo da su maline najbolja nadopuna malim, čudnim sjemenkama koje se stajanjem u tekućini (kokosovo mlijeko i narančin sok u omjeru 1:2 se pokazalo najukusnijim odabirom) za desetak minuta pretvore u neku vrstu gela. Iskušali smo i recept za glatki puding, navodno dobar kao pravi. Nema to veze s pravim, ne prljajte blender bez potrebe.

Eto kad već spominjemo blender, u pripremu slijedeće poslastice, a ovdje to napokon kažemo bez ironije, nemojte se upuštati bez snažnog modela, no ako imate dobar blender i volite eksperimentirati, svakako vam preporučujemo 'raw' tijesta za kolače. Kombinacija datulja i lagano tostiranih miješanih orašastih plodova pokazala se i više nego ukusnom (savjet: odvojeno ih sameljite). Na tu podlogu možete staviti što god volite (i smijete), pa makar samo gore spomenute banane i čokoladu.

Jeste čuli za 'kokice od slanutka'? Zvuči glupo? Da tek probate kakvog su okusa... Ma zapravo i nisu toliko tragične, posebno ako volite slanutak, ali jedinu sličnost s kokicama pružaju sjemenke koje su se prepekle pa donekle podsjećaju na ono zrnje kukuruza s dna zdjele koje iz nekog razloga nije 'eksplodiralo' u kokice. Priznajemo da smo možda trebali isprobati više od tri recepta, ali s obzirom da od kokica očekujemo čistu hrskavost, bez imalo gnjecavosti i žilavosti, nekako smo brzo izgubili motivaciju.

Iskušali smo i nekoliko onako na prvu čudnih recepata za kruh. I znate što? Niti jedan nije ispao loše. Kruh od kvinoje i chije vam toplo preporučujemo (evo recepta).

A šećer smo čuvali za kraj. Nakon što smo probali manje više sve zamjenske zaslađivače, za vas, kad je riječ o izradi slatkiša, imamo samo jednu riječ: ksilitol.