Kakav je to život bez kruha? Ne očajavajte, evo recepta za savršene štruce, bez glutena, ugljikohidrata i alergena, otkrivamo i cake za predobar okus! A ni ne debljaju

Mnogi bi se radije odrekli i mesa i mlijeka nego kruha, a kad se nađu u situaciji da iz prehrane moraju izbaciti pšenicu, dođe im da briznu u plač. Bez tjestenine, 'ajde, nekako i mogu, ali kakav je to život bez kruha? A tek kad se zbogom (ili doviđenja) kaže još i raži, kukuruzu, kvascu te drugim uobičajenim sastojcima ukusnih štruca? Prihvatiti činjenicu da nema više mazanja po kruhu ili kruhom po pjatu nije lako, no još je teže naći dobar recept za nešto što bi moglo proći pod kruh.

Ako ste se i sami odrekli kruha, pod prisilom ili dobrovoljno, svejedno, olakšat ćemo vam život jednim stvarno dobrim receptom i par, nadamo se, korisnih savjeta. Možda će vas užasnuti onako na prvu, ali, vjerujte, jako ukusan kruh može se ispeći od kvinoje. Prednost mu je što je bezglutenski, a osim toga ne sadrži jaja, mlijeko ni kvasac pa je pogodan za alergičare i osobe s intolerancijom na spomenute namirnice. Pored toga, u njemu predvladavaju proteini pa je kao stvoren za dijabetičare i sve koji izbjegavaju ugljikohidrate.

Nedostak mu je što nema onako rahlu teksturu poput pšeničnog, kukuruznog ili raženog, a i okus mu je malo drugačiji. Možete li se s tim pomiriti, isprobajte izvorni recept, no želite li ublažiti navedene nedostatke te, što nije zanemarivo, postići financijski isplativiji rezultat, u nastavku potražite savjete do kojih smo došli strpljivim eksperimentiranjem.

Evo najprije pojašnjenja zašto uopće posegnuti za kvinojom. Ne sadrži gluten, a bogata je esencijalnim aminokiselinama nužnima za zdrav imunološki sustav. Sadrži obilje vitamina, osobito iz B skupine, omega-3 i omega-6 masne kiseline, mangan, bakar, magnezij, kalij i cink. Kako je bogata vlaknima, pomaže probavi, a s obzirom da joj je glikemijski indeks relativno nizak (53) ne izaziva nagli skok razine šećera u krvi pa je preporučljiva za dijabetičare.





Ovaj recept sadrži i chia sjemenke, još jednu namirnicu dobro došlu u prehrani osoba koje moraju paziti na glikemijski indeks, jer usporavaju apsorpciju ugljikohidrata, a bogate su bjelančevinama, omega-3 masnim kiselinama, vlaknima i mineralima poput kalcija, fosfora i mangana. Sad kad smo vam sve objasnili evo i recepta, a u nastavku potražite korisne savjete za što bolji rezultat.



Kruh od kvinoje



- 500 grama kvinoje

- 100 grama chia sjemenki

- oko 0,7 decilitara maslinovog ulja

- vrećica praška za pecivo

- pola žličice sode bikarbone

- sok od pola limuna

- oko 2 decilitra vode

- žličica soli



Kvinoju preko noći potopite u posudu punu vode, a chia sjemenke prelijte s oko 2 decilitra vode desetak minuta prije nego počnete pripremati kruh.



Zagrijte pećnicu na 160 stupnjeva, a kalup za kruh obložite papirom za pečenje. Kad su chia sjemenke dobile strukturu pudinga, ocijedite kvinoju, ispetite ju pod mlazom vode pa sameljite u blenderu. Dodajte joj chiju i ostale sastojke pa dobro promiješajte mikserom. Nakon što ste miksali bar 2-3 minute (ne preskačite ovaj korak!), prebacite smjesu u kalup za kruh.



Kruh pecite okop sat ipo, a nakon što ste ga izvadili iz pećnice pustite ga da se hladi bar pola sata. Tada ga izvadite iz kalupa i ostavite da se u potpunosti ohladi pa će se lakše rezati.

A evo i par savjeta. Zaboravite li potopiti kvinoju preko noći, možete ju i skuhati, isprati pod hladnom vodom pa koristiti kako je navedeno. Osim toga, jedan dio kvinoje možete ostaviti u zrnu, želite li zanimljiviju teksturu, a volite li više klasičniju, ubacite do 250 grama pirovog ili zobenog brašna, ako ih smijete jesti, no računajte na to da će kruh u tom slučaju sadržavati ugljikohidrate. Želite li to izbjeći, koristite slanutkovo brašno, a možete koristiti i zgnječeni skuhani slanutak, što je daleko isplativije, no u tom slučaju smanjite količinu vode za pola.

Kruh će imati finiji okus dodate li mu lagano prepečen sezam (dio ubacite u smjesu, dio pospite po vrhu) i orašaste plodove (ako ih smijete jesti). Okus će podići i začinsko bilje, ako ga planirate jesti samo uz slane namirnice, odnosno korica limuna, suho voće, cimet i kardamom, ako ćete ga jesti sa slatkim namazima.