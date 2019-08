Sintagma "masna hrana" ne nosi nužno sa sobom negativne konotacije, iako bi mnogi zaključili upravo to. Masno i štetno nemaju između sebe znak jednakosti, objašnjavaju nutricionisti, dapače - masti su potrebne vašemu tijelu baš kao i bjelančevine i ugljikohidrati, samo u nešto manjoj količini.

Nezasićene masti one su "zdrave", poželjne u prehrani i kojima biste trebali napuniti hladnjak. Ukoliko to učinite, naime, znate da u svakome trenutku dana imate spremnu bazu za kvalitetan obrok. Masti, uz to, donose još jedan veliki "plus" - iznimno će vas brzo zasititi i, što je najvažnije, držati vas sitima.

Portal Self u suradnji s nutricionistima donosi popis onih namirnica koje spadaju upravo u kategoriju "zdravo-masnih". Ukoliko pazite na kilažu, ne pretjerujte s količinama, budući da su iznimno kalorijski bogate. No što se tiče zdravlja, ne morate brinuti - ovu masnu hranu možete jesti bez grižnje savjesti.

1. Avokado

Jedan srednji avokado ima otprilike 23 grama mononezasićenih masnih kiselina, a uz to ispunjava i 40% dnevnog potrebnog unosa vlakana. Dobar je izvor luteina, antioksidansa koji štiti vid.

Kako ga uključiti u prehranu? Trik "uvijek u hladnjaku" može poslužiti kako biste u svakome trenutku mogli dodati četvrtinu ili petinu avokada u sendvič, umjesto majoneze. Avokado se također odlično uklapa u bilo koju salatu.

Ukoliko ćete raditi umak koji mora potrajati, avokado prelijte limunovim sokom. Umiješajte narezanu svježu rajčicu te malo luka i maslinovog ulja za brzinski "guacamole".

2. Masline

Jedna manja šalica crnih maslina ima 15 grama zdravih masti. Grickajte ih kao međuobrok ili dodajte u salatu, možete od njih izraditi i ukusan namaz.

Teglica maslina neka u svakome trenutku bude u vašemu hladnjaku. Kombinirajte ih s feta sirom, malo maslinovog ulja, rajčica i origana pa uživajte u mirisnom mediteranskom "snacku". Ukoliko pravite domaću pizzu, dodajte ih na nju u obilatoj količini, a potrudite se koristiti i svježu rajčicu i mozzarellu.

3. Suncokretove sjemenke

Porcija sjemenki je četvrtina šalice, a u njoj se nalazi otprilike podjednako zdravih masti kao u 10ak manjih maslina. Uz to, sjemenke na tu količinu donose 6 grama proteina te 3 grama vlakana.

Ako vam same po sebi nisu dovoljne da budu međuobrok, potrudite se držati očišćene suncokretove sjemenke u teglici tako da ih u svakome trenutku možete posuti po svojoj salati. Možete ih posuti i po kriški integralnog kruha namazanog namazom od maslina ili tune.

4. Tuna

Ne bojte se tune u limenci - konzervirana hrana itekako može donijeti prijeko potrebne nutrijente vašoj prehrani. Birajte filete umjesto komadića punih ulja, dodajte tunu u salatu, izradite paštetu...

Puna proteina i dobrih masti, ova riba neka se nađe na vašemu tanjuru kad nemate ideju što kuhati za ručak. Salataod rajčice, krastavaca, slanutka, tune, maslina i feta sira gotova je za čas.

5. Parmezan

Okus parmezana intenzivan je, ali upravo on daje prepoznatljivu teksturu mnogim jelima. Poslastice poput carbonare i špageta "bolognese" nezamislive su bez ovog dodatka.

No parmezan je, iako masan, vrlo poželjan u prehrani. Na 30ak grama sadrži čak 8 grama masti, a bogat je i proteinima. Ne libite se dodati ga u salatu, podiže okus mnogih jela.

"Uložite" u parmezan u komadu i dodajte ga u salatu ili pak naribajte i pospite po jajima. Neka bude zadnji korak u izradi rižota, jako je ukusan ukuhan u rižu.