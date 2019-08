'Izgledaju kao... insekti? Prestravljuje!': ekipa po Splitu pitala strance da pogode dalmatinski specijalitet u pjatu, reakcije su urnebesne; A onda je krenulo kušanje

"Je li to neki grah?"... "Izgleda kao da je...", "Aha, izgledaju kao mali insekti!", "Nemam pojma!", "Boja me prestravljuje! Iako je to vjerojetno ukusno, ali nikad nisam probala..." - tek su neki od brojnih urnebesnih reakcija splitskih gostiju, koje je prestretala ekipa producentskog tima "Only Food And Horses" i pitala ih samo jednu stvar - koje jelo držimo na pjatu?

Riječ je bila, dakako, o dalmatinskom crnom rižotu od sipe, koji je, kao shvatljivo vizualno neprivlačna spiza (samo za one koji se prvi put susreću s njom i koji je nisu probali), polučio niz zanimljivih komentara, od kojih bi vas neki mogli nasmijati do suza.

Video donosi i uzbudljivo prvo iskustvo jedenja dalmatinske delicije mladog para, koji još uvijek nisu znali što zapravo jedu.

"Zanimljivo... kao školjke..." - analizirao je mladić.

"Stavit ću malo sira po rižotu, volim sir..." - pokušavala je djevojka ublažiti prvi susret s crnilom sipe.

"Inače nisam ljubiteljica plodova mora, ali ovo je ukusno, kremasto..." - govorila je zacrnjenih usta.

Kompletan doživljaj, ali i postupak pripreme delicije, pogledajte u VIDEU.