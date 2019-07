Leća je izuzetno zdrava i nutritivno bogata biljka iz porodice mahunarki, potječe s Bliskog istoka, a jeli su je još i naši preci iz razdoblja neolitika. Leća je, nakon soje, povrće s najvećim udjelom bjelančevina, zbog čega predstavlja važnu ulogu u prehrani.



Odlično se slaže s rajčicom, lukom, češnjakom, mesom, suhomesnatim proizvodima, maslinovim uljem te ovčjim i kozjim sirom. Slaže se i uz širok spektar začina, počevši od mažurana, lovora i majčine dušice pa do kumina, kurkume i raznih mješavina karija.



Riječ je o najslađoj i najsvježijoj leći na tržištu. Postoji nekoliko vrsta leće, no crvena leća je najlaganija i lako probavljiva mahunarka koju ne treba namakati, a dovoljno ju je kuhati otprilike 15 do 20 minuta. U 100 grama leće ima oko 350 kalorija, nalazi se 60 posto ugljikohidrata i 26 posto proteina.



Bogata je mineralima i vitaminima te vlaknima, potrebnima za zdravlje organizma, posebno prilikom posebnog režima prehrane. Vrlo je zasitna pa tako može spriječiti glad i prekomjerno konzumiranje nekih drugih namirnica. Također, je namirnica koja se sporo razgrađuje, pa neće uzrokovati nagle osjećaje gladi.



Može se jesti samostalno, kao prilog ili na salatu, a evo i nekoliko gastronomskih prijedloga.



10 razloga zašto je trebate jesti



- potiče probavu



- prirodni je laksativ



- eliminira toksine



- daje vitalnost i energiju



- stimulira rad srca



- opušta krvne žile čime se povećava cirkulacija krvi



- revitalizira organizam



- podupire imunološki sustav



- pomaže u iskašljavanju



- njeguje i pročišćava kožu





Gusta juha od crvene leće i mrkve



Sastojci:



- 1 šalica za čaj crvene leće



- 2-3 veće mrkve



- 1 komad korijena celera



- 1 veći luk



- curry



- chilli u prahu



- crvena paprika u prahu



- sol



- papar



- maslinovo ulje



Priprema:



Leću operite pa ocijedite vodu. Ogulite i narežite povrće, zatim ga dinstajte na maslinovu ulju uz dodatak curryja, soli, chillija, crvene paprike. Kada se povrće dinstalo 2-3 minute, dodajte leću pa prekrijte vodom (300 ml) za početak.



Neka se kuha 15-ak minuta, odnosno dok povrće malo omekša da se može izraditi štapnim mikserom. Kada je gotovo, sve smiksajte u kremastu masu.



Riža s crvenom lećom na libanonski



Sastojci:



- 3 žlice maslinova ulja



- 4 kapule



- 2 - 3 češnja češnjaka



- korijander



- žlica kurkume



- klinčića



- 3 šalice povrća po želji



- šalica crvene leće



- šalica basmati riže



- 4 - 5 rajčica



- 1 krastavac



- 1 jogurt



Priprema:



Zagrijte maslinovo ulje u tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte nasjeckanu kapulu, češnjak i začine, dinstajte dok kapula ne omekša. Dodajte mix povrća i crvenu leću, zakuhajte, zatim smanjite vatru i dinstajte desetak minuta. Dodajte rižu, ponovno zakuhajte, nakon toga smanjite vatru na srednje jaku, stavite poklopac i kuhajte dok se tekućina ne apsorbira i dok riža i leća ne omekšaju, oko 20 minuta.



U međuvremenu zagrijte ostatak maslinova ulja u velikoj tavi na srednje jakoj vatri. Dodajte narezani luk i dinstajte dok luk ne omekša i dok se smjesa ne počne lagano karamelizirati, oko 20 minuta. Prelijte rižu i leću maslinovim uljem i lukom, po želji.





Umak od crvene leće

Sastojci:



- 10 žlica crvene leće



- 3 žlice maslinova ulja



- pola glavice luka



- 1 crvena paprika



- 2 češnja češnjaka



- 1 šalica umaka od rajčice



- origano



- papar



- curry



Priprema:



Skuhajte leću u vodi, ocijedite i zgnječite. Zatim dodajte ulje i popržite oko 5 minuta. Dodajte nasjeckani luk, nasjeckanu svježu crvenu papriku i češnjak pa nastavite pržiti još 5 minuta.



Dodajte malo vode, promiješajte i na kraju dodajte umak od rajčice, papriku u prahu, curry te posolite i popaprite i kuhajte još desetak minuta.