Vrijeme je od bresaka, iskoristite ih za fenomenalan desert! Ako dodate grčki jogurt, dobit ćete i lagani ljetni ručak za polizati prste, evo kako ga spremiti

Ovaj sočan, šareni i izvrstan ljetni kolač idealan je za večeru, iako može biti i lagan doručak kad se zaželite pojesti nešto lagano, zdravo i slatko.



Pripremite ga s breskvama i borovnicama, ali može i sa nekim drugim voćem kao što su nektarine, trešnje, ribizl, kriške ananasa, maline ili mango.

Uz njega ide savršeno sladoled od vanilije ili grčki jogurt i ta je kombinacija savršen ljetni obrok.



Ova voćna torta ima još nekoliko prednosti. Osim što se brzo napravi, ukusna je i topla i na sobnoj temperaturi.



Možete za biskvit koristiti cjelovito brašno (preporučujem pirovo) ili obično pšenično brašno, te koristiti kokosov šećer ili smeđi.



Potreban vam je još samo kalup za tortu promjera 20 do 23 centimetra, koliko je idealno za količinu preporučenu u receptu, ali možete kolač/tortu ispeći i u četvrtastoj ili pravokutnoj posudi.





Sastojci: (za 4 osobe)



60 g maslaca



80 g (kokosovog ili smeđeg šećera)



50 g jogurta



2 jaja



1 čajna žličica ekstrakta vanilije



150 g (cjelovitog brašna) brašna



1 žličica praška za pecivo



1/2 čajne žličice sode bikarbone



2 breskve ili nektarine



1 šalica svježih borovnica



Priprema:



Obložite kalup ze tortu /odnosno zdjelu za pečenje papirom za pečenje.



Stavite maslac i šećer u zdjelu i dobro izmiješajte da se šećer rastopi i maslac zapjeni, zatim dodajte jogurt i ponovno promiješajte. Zatim dodajte jaja i ekstrakt vanilije i ponovno promiješajte.



U drugoj zdjeli prosijte brašno, dodajte mu prašak za pecivo i sodu bikarbonu, promiješajte, te u to ulijte tekuću smjesu maslaca i jogurta i lagano promiješajte sve dok se svi sastojci ne spoje.



Prebacite homogenu smjesu u posudu za pečenje i ravnomjerno rasporedite.



Operite i izrežite breskve na tanke kriške, operite i posušite borovnice. Rasporedite breskve po smjesi u krug, zatim pažljivo ravnomjerno rasporedite i borovnice. Pospite sve zajedno sa žlicom do dvije smeđeg šećera, i stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu na 175 stupjeva C, oko 30 minuta.



Izvadite tortu iz pećnice, ostavite je da odstoji 5 minuta, zatim odstranite papir za pečenje, stavite na tanjur za serviranje, pospite eventualno šećerom u prahu, izrežite na komade i poslužite uz kuglu sladoleda od vanilije ili uz grčki jogurt.