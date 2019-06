Ove četiri vrste namirnica trebali biste češće jesti, naročito ako ste u 'novim 30-ima': uključite ih pod hitno na jelovnik, evo zašto

Metabolizam se s godinama mijenja, stoga bi i prehrambene navike trebale ići u tome smjeru. Smjeru promjene, ali na bolje, jer kome trebaju kilogrami "viška", usporeni metabolizam i svi oni popratni minusi kojima se ne želite zamarati, ali negdje u podsvjesti itekako ste svjesni da pati, ponajviše, zdravlje...

Ne znači to da morate živjeti na zraku ni vodi, a ne znači zasigurno ni da će vam prvi hamburger učiniti nepopravljivu štetu zdravlju srca i krvnih žila te da će se ocrtati na vašemu stomaku. No u "srednjim" godinama, koje po svim definicijama koje smo pronašli, traju od 45. do 65. godine života, zdrava bi prehrana trebala biti jedan od prioriteta.

U tom periodu ljudi bi trebali brinuti ponajviše o zdravlju kostiju, srca i krvnih žila, a ženama su zdrave namirnice i adut u dočekivanju menopauze bez bolnih simptoma i promjene u hormonima. Ne znači to, dakako, da su i garancija, no neke namirnice odista pomažu, barem malo, kod tegoba izazvanih starenjem. 40-te su ionako "nove tridesete".

Tu je i onaj fizički aspekt. Nutricionisti kažu kako hrana može pomoći ne samo u očuvanju kilaže i zanosne figure, već i u tonusu kože, sprječavanju bora i sjajnome izgledu lica, piše Evening Standard. Ove namirnice naročito:

1. Cikla

Povrće kojeg se groze mnoga djeca, a mnogima se okusni pupoljci ne promijene značajno ni u kasnijoj dobi, prepuno je vitamina C i vlakana. Kažu da obavlja odličan posao u detoksikaciji jetre, što je naročito važno u srednjim životnim godinama, uz to umanjuje simptome anksioznosti i hormonalnih promjena.

Ako vam je okus nepodnošljiv, pokušajte svježu ciklu izmiksati sa slatkim povrćem poput naranče i banane u smoothie, dodajte svoje omiljeno orašasto maslo i bademovo mlijeko, kockice leda i uživajte.

2. Chia sjemenke

Zdrave masne kiseline potrebne su u balansu hormona i dobre za zdravlje mozga, tvrde stručnjaci. Jedna porcija chia sjemenki ima pet puta više omega-3 masnih kiselina od porcije lososa, pa se vi mislite...

Ako vam "nije zgodno" jesti kašu od zobenih žitarica i chia sjemenki na poslu, samo uspite žličicu u svoju bocu (staklenu) vode koju nosite sa sobom. Nemojte se iznenaditi, ove sjemenke u vodi razvijaju sluzavi film, ali upravo tu se kriju njihovi blagotvorni učinci na probavu.

Neki kažu i da umanjuju upalne procese u tijelu, smanjuju krvni tlak te sprječavaju nastanak krvnih ugrušaka. Budući da obiluju magnezijem pomažu kod bolnih mišića i glavobolja.

Isprobajte i puding od chia sjemenki.

3. Slanutak

Ova grahorica bogata je proteinima, vlaknima i vitaminima. Trebate još jedan razlog? Umak od slanutka, hummus, je nevjerojatno ukusan.

Ukoliko niste među ljubiteljima "klasične" varijante s bijelim lukom, sezamom i peršinom, isprobajte egzotične varijante s avokadom ili chili papričicom.

Dovoljan unos proteina pomaže u očuvanju zdravlja kostiju, a slanutku zaista ne nedostaje ni ostalih nutrijenata. Uključite ga u tjedni plan vaše prehrane, nakuhajte ga viška pa radite umake, opcije su brojne.

Može poslužiti i kao zdrava grickalica - samo ga ispecite 20ak minuta na papiru za pečenje, začinite solju, paprom, crvenom paprikom i maslinovim uljem. Probajte i tjesteninu sa slanutkom, pravi je specijalitet.

4. Wakame

Najegzotičnija namirnica na ovome popisu dostupna je samo u trgovinama zdrave hrane. Riječ je o jestivoj morskoj travi koja je već godinama hit u fitness krugovima diljem svijeta - sadrži naprosto nevjerojatnu količinu kalcija, na samo trećinu čaše ima oko 1200 mg.

Sadrži i jod koji pomaže pravilnoj funkciji štitnjače, no svi oni koji muku muče s ovom žlijezdom prije nego požure u kakvu bio trgovinu trebali bi se konzultirati s liječnikom. U borbi pak protiv osteoporoze, ova bi namirnica mogla postati vaš omiljeni saveznik.

Nutricionisti tvrde da snižava kolesterol i krvni tlak, a navodno i umanjuje stres. Nešto što treba otprilike svima.