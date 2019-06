Probudili ste se raspoloženi za 'slatki vikend'? Ova rolada s mascarponeom i jagodama samo čeka da je složite, a i keksi s narančom su gotovi 'dok kažeš keks' 

Matejka Buča (36), diplomirana ekonomistica, rođena Karlovčanka s dugogodišnjom zagrebačkom adresom, gdje živi sa suprugom i dvoje djece, te dugogodišnji asistent u marketingu, naša je nova Instagram inspiracija zbog svog slatkog hobija.



Posljednjih 13 godina karijera joj se razvijala u smjeru tradicionalnog i digitalnog marketinga, zadnje tri godine vodila je digitalni marketing, a važan dio života čini joj blog o hrani "Like chocolate", koji je pokrenula prije šest godina iz ljubavi prema kuhanju.



- Kroz blog sam zavoljela fotografiju i videoprodukciju, ostvarila brojne suradnje i kontakte s brendovima iz prehrambene industrije, što mi je omogućilo da ove godine, nakon porodiljnog dopusta, pokrenem vlastiti biznis i otvorim svoj mali studio za sadržajni marketing pod imenom Koohinja - predstavlja nam se Matejka.



Kada si napravila svoj profil na Instagramu?



- Instagram profil sam otvorila kad je Instagram tek počeo, znači prije 7-8 godina. U početku sam na njemu objavljivala razne fotografije iz svog života, a kasnije sam ga posvetila primarno hrani, odnosno onome što kuham za svoju obitelj i za blog.



Na Instagramu si poznatija kao matejka_likechocolate i trenutno imaš više od 18 tisuća pratitelja... Što ih je privuklo?



- Većinom me prate ljudi koji su i čitatelji mog bloga. Imam sreće pa imam zaista divne čitatelje s kojima imam super odnos, svakodnevno razgovaramo kroz blog, mail i društvene mreže, isprobavaju moje recepte i javljaju mi dojmove, pitaju me kad nešto ne znaju, šalju mi ideje za blog....



Kažu mi da im se sviđa što su recepti vrlo detaljno objašnjeni i "prizemljeni", nekako prilagođeni svakodnevnom obiteljskom kuhanju. Privlačna fotografija, naravno, također ima veze.



Kada i kako si počela kuhati? Je li ikada bilo neuspjeha u kuhinji ?



- Kuham od malih nogu, a ljubav prema kuhanju sam naslijedila od mame i bake. Prvi kolač sam ispekla sa šest ili sedam godina, no nikad nisam mogla zamisliti da će mi kuhanje biti tako velik i važan dio života. Sretna sam što i moja kćerkica pokazuje interes pa mi često pomaže u kuhinji. Neuspjeha u kuhinji uvijek ima, naravno, no trudim se uvijek napraviti najbolje što mogu - a oni za koje kuham to znaju cijeniti.



Smišljaš li sama recepte, koja ti je omiljena namirnica ?



- Recepte većinom smišljam sama, no ponekad se inspiriram kuharicama koje imam kod kuće ili drugim blogovima koje pratim. S vremenom sam svladala osnove kuhanja i slastičarstva, što olakšava uspješno osmišljavanje vlastitih jela na dnevnoj bazi.



Omiljena namirnica - to mi je jako teško reći. Možda vanilija, jer je predivna aroma koja pojačava sve druge arome, ili maslac, jer s maslacem je sve bolje.



Što ti je draže pripremati – slatke ili slane stvari?



- Definitivno slatke, imam osjećaj da sam puno kreativnija i da imam puno više mogućnosti kad radim slastice. No izuzetno volim istraživati namirnice i metode kuhanja zdravije, a i dalje ukusne, hrane i slastica.



Služi li ti Instagram samo za zabavu ili si ga uspjela iskoristiti i u poslovnom smislu?



- Instagram koristim kao platformu za dijeljenje sadržaja sa svog bloga, a budući da na blogu imam i sponzorirane objave, recepte koje radim u suradnji s brendovima, tako i taj sadržaj prenosim na Instagramu.



Izrazito sam izbirljiva kad se radi o suradnjama te pazim da se zaista radi o proizvodima koje i sama koristim i koje bih bez problema preporučila svojim čitateljima.



Zna li se dogoditi da ništa ne objaviš cijeli dan?



- Zapravo gotovo uvijek objavljujem svaki drugi ili treći dan. Imam vrlo aktivan život uz dvoje male djece i privatni posao te ne želim i nemam vremena robovati društvenim mrežama, iako su mi dio posla.

Volim Instagram, izuzetno mi je inspirativan i pratim mnogo profila vezanih uz fotografiju i kuhanje te ga ne volim doživljavati kao obavezu - iako realno on to zaista i je, kao jedan od kanala kroz koji dijelim svoj sadržaj.



Tko se obično krije iza objektiva fotoaparata?



Uvijek i samo ja. Fotografija i videoprodukcija su moje velike ljubavi koje se razvijaju zajedno sa mnom već godinama.



Koji su ti planovi za budućnost?



Cilj i želja mi je da s vremenom uspijem svoj studio Koohinja pozicionirati primarno kao generator sadržaja za brendove iz prehrambene i povezanih industrija te da me ljudi na tržištu prepoznaju kao kvalitetnog partnera za projekte na kojima rade. Što se tiče bloga, on će uvijek biti tu, kao velik i važan dio mog života, no željela bih ga održati svojim osobnim projektom te i dalje kritički birati suradnje ostvarene kroz Like chocolate.





RECEPTI



Integralna rolada s mascarponeom, medom i jagodama



Sastojci su za kalup cca 25×25 cm



Sastojci:



Biskvit



- 4 jaja, odvojeno bjelanjci i žumanjci



- prstohvat soli



- 50 g kokosovog šećera (može i muscovado)



- 75 g integralnog pšeničnog ili pirovog brašna



Krema



250 g mascarponea



150 g milerama



1 žličica ekstrakta vanilije ili prstohvat praha vanilije



75-100 g meda tj. po ukusu



200 g jagoda + za dekoraciju



Upute:



Pećnicu zagrijte na 170°C, a protvan obložite papirom za pečenje.



Žumanjke izmiksajte sa šećerom dok ne dobijete gustu i malo bljeđu smjesu. Dodajte brašno i umiješajte pjenjačom, kratko.

Bjelanjke izmiksajte s prstohvatom soli u čvrsti snijeg. 1/3 snijega umiješajte pjenjačom u žumanjke, a zatim sve to zajedno prebacite u ostatak snijega i lagano špatulom miješajte, pazeći da ne izbijete zrak.



Bitno je da miješajte polako i da se sav snijeg inkorporira u ostatak smjese.



Prebacite u kalup, poravnajte i pecite 8-10 min, čačkalica koju ubodete u sredinu treba izići čista.



Roladu dok je još vruća, zajedno s papirom za pečenje namotajte i pustite da se tako zarolana ohladi. Druga verzija je da vruću roladu izvrnete na drugi papir za pečenje, onaj na kojem se pekla zatim odlijepite pa roladu zarolate s novim papirom – tako ćete ju kasnije lakše odrolati i papir vam se sigurno neće zalijepiti. Obje varijante su u redu.



Mascarpone, mileram i vaniliju pomiješajte pjenjačom, zatim dodajte med i probajte, zasladite još po ukusu. Hladni biskvit odrolajte, premažite s 2/3 kreme i prekrijte sitno rezanim jagodama. Zarolajte pa izvana premažite ostatkom kreme i ukrasite jagodama po želji. Ohladite i klopajte, dobar tek!









Kakao keksi s narančom



Za 15-ak keksa



Sastojci:



200 g glatkog brašna + još za valjanje



30 g gorkog kakaa



120 g šećera



1 žličica praška za pecivo



150 g maslaca



prstohvat soli



korica pola naranče



1 jaje



džem od naranče



Upute:



Pomiješajte brašno, kakao, šećer, sol, prašak, koricu naranče i maslac, pa mrveći prstima maslac u tijesto napravite mrvičastu

smjesu. Dodajte jaje i umijesite glatko tijesto, pazeći da ne mijesite predugo i dodajući još brašna ako se tijesto previše lijepi za podlogu.



Pobrašnite tijesto i podlogu i razvaljajte na debljinu 3-4 mm pa izrežite oblike po želji. Prebacite na pleh obložen papirom za pečenje i svakom drugom keksu izrežite sredinu u obliku po želji.



Ostatke tijesta ponovno premijesite, pobrašnite, razvaljajte itd. Možete to ponoviti još jednom, no više od toga nemojte jer će tijesto postati prežilavo.



Sada pećnicu zagrijte na 200°C, a dok se ona grije kekse ohladite u zamrzivaču ili barem hladnjaku.



Pecite 10-12 min, keksi će još na površini biti malo mekani, no ako ih okrenete vidjet ćete da su pečeni. Ohladite.



Hladne kekse premažite džemom od naranče (ja sam koristila naranča&đumbir kombinaciju), poklopite drugim keksom s rupom u sredini i spremite u dobro zatvorenu posudu – idući dan kad omekšaju će biti idealni za jesti, mekani, aromatični i prhki.



Dobar tek!