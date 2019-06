Glavna predrasuda u kupovini namirnica: uštedite i pustite bapske priče, ne zaobilazite ove dijelove trgovine 

Bilo bi zaista savršeno kada bi svi imali toliko vremena, znanja i sredstava da sami i u vlastitome vrtu, primjerice, sadimo voće i povrće, isto kasnije konzumiramo i pucamo od zdravlja.

No budući da nemaju svi taj luksuz, ne samo vlastitoga vrta, već ni vremena, posežemo za onim opcijama dostupnim svima, na tržnicama i u supermarketima. Ali vlada već godinama uvjerenje kako je od neizmjerne važnosti da je kupljeno voće i povrće svježe. Na smrznute opcije gleda se poprijeko, neki ih čak proglašavaju unaprijed "nezdravima".

Način života, ipak, sprječava mnoge da svakoga dana jure u dućan kako bi kupili svježu opciju, pa unatoč upozorenjima nastavljaju kupovati smrznuto. Prema najnovije potvrđenim istraživanjima, čini se, uopće nisu u krivu, piše CNN.

O važnosti konzumacije voća i povrća suvišno je uopće govoriti - no ako vaša omiljena vrsta nije u sezoni, ili pak mislite da neće "preživjeti" u hladnjaku dok dođe vrijeme za kuhanje, posegnite komotno za opcijom koja se nalazi u zamrzivačima, tvrde stručnjaci. Isto tako možete kupljeno svježe smrznuti kod kuće kako bi potrajalo.

Na taj način ne samo da štedite novac ne bacajući uzalud kupljenu hranu koja je u međuvremenu "propala", već unosite i tijelu prijeko potrebnu dozu vitamina - smrznute namirnice nisu, protivno uvjerenjima, manje obilne dobrim sastojcima, dapače. Imaju podjednako vitamina kao one svježe, ponekad i nešto više.

Budući da se proces smrzavanja odvija u periodu kada je voće najzrelije, smrzavanjem se očuva ta "vitaminska bomba".

"Kad je riječ o načinima na koje su ljudi naučili konzervirati i skladištiti hranu, smrzavanje je na vrhu što se tiče očuvanja nutrijenata", tvrdi autor istraživanja koje prenosi CNN, Ali Bouzari.

"Za ljude koji si iz tko zna kojeg razloga ne mogu priuštiti svježu opciju, važno je da znaju da su te namirnice podjednako preporučljive u njihovoj smrznutoj varijanti", zaključuje.

Mary Ann Lila, sveučilišna profesorica, dodaje kako se ne čuvaju na taj način samo vitamini, već sve one "stavke" koje čine voće i povrćem važnima za organizam, poput vlakana koja pomažu u sprječavanju bolesti.

I voće i povrće smrzavaju se na vrhuncu svoje zrelosti, kada su nutritivno najbogatiji. No kod povrća, procesu smrzavanja prethodi onaj blanširanja, a izlaganje vreloj vodi može "uništiti" i do 50% količine vitamina C. Dobro je stoga znati da se vitamin gubi iz ionako najveće moguće količine koju namirnica nudi.