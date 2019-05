Skuta je, uz ovčju vunu, u davnim vremenima vrijedila više od sira i soli. Ona se dobiva kao nusprodukt sira, od njegove sirutke, te se proizvodi šest mjeseci godišnje, a rok trajanja joj je samo sedam dana.



Upravo su to razlozi zbog kojih je ovo zdravo "bijelo zlato", kako su ga nekad nazivali, i danas iznimno cijenjeno. Toliko da su mu u Kolanu, kolijevci paškog sira, odlučili posvetiti cijeli jedan festival.



Prvi "SkutaFest", održan u središtu mjesta, privukao je mnogobrojne posjetitelje, i domaće, i strane, koji su imali prilike probati razne varijante skute. Bilo je tu tradicionalnih kolača od skute, pita, rolada, štrudli, namaza...



– Danas sam pripremila roladu od skute i čokolade te bijelu pitu s grožđicama i prženom narančom. Ma, od skute možete napravit sve, doslovno što vam srce poželi. I kad odete u goste s njom, svi će vas voljeti – kroz smijeh nam govori kućanica, bivša kuharica Marija Čeverić, koju turistička zajednica uvijek zove kad su neki događaji koji uključuju tradicionalnu pašku spizu.



Na štandovima prvog "SkutaFesta" mogli su se naći i moderniji recepti sa skutom, poput pohanih palačinki sa skutom, pršutom i koromačem, domaćih njoka u umaku od skute te savijače od raštike i skute.



– Za prste polizati! Sve ovo što vidite su recepti moje majke, koja je bila jako dobra pa mi ih je prenijela. Sve ostaje u familiji jer su to velike tajne! – šali se vlasnik OPG-a Ante Prtorić čija obitelj živi od poljoprivrede.



Pitamo može li se u današnje vrijeme živjeti od skute, sira, ovčarstva?



– Naravno da može, kako tu u Kolanu, na Pagu, tako i u cijeloj Hrvatskoj. Znate koja je tajna uspjeha? Rad, rad i samo rad – iskren je Ante koji nam dodaje njegove pohane palačinke, savjetujući kroz smijeh da se sve sa skutom može pojesti do "dvi, tri kile" jer je jako zdrava.

Ovčica s mašnicom

A najzaslužnije za predstavljanje svih ovih delicija i zapravo cijelog festival skute su dvije inovativne i radišne mlade žene, Anđela Paladina i Ivančica Zubović. Ivančica je Zagrepčanka koja se zbog ljubavi preselila u Kolan. Ništa to ne bi bilo čudo da ona nije i jedna od pokretačica poznate paške "Fešte od sira".



– Inače radim u turističkom uredu, a 2015. godine dobila sam priliku zamijeniti tadašnju direktoricu koja je otišla na porodiljni. Tada sam, zajedno s načelnikom općine Marinom Pernjakom, došla na ideju da se javno, jednom zanimljivom manifestacijom, pohvalimo našim kvalitetnim sirevima.



I tako je nastala iznimno posjećena "Fešta od sira" koja je postala tradicionalna te ove godine slavi peti rođendan – rekla nam je Ivančica, koja je vodeći se uspjehom te fešte, pokrenula i ovogodišnju, prvu "Feštu od skute".



Za tu je priliku osmišljen i prigodni zaštitni znak, mala bijela ovčica sa svjetloplavom mašnicom na glavi, i nekakvim "baletnim cipelicama" na nogama, a slovo "o" u imenu Kolan dizajnerskom je intervencijom zamijenila vrećica iz kakve se na tradicionalan način dobiva skuta.



Duhovito i zabavno, baš kao i obilazak štandova na kojima nema čega nema. Prvenstveno od skute, ali i od drugih poznatih paških delicija.



– Skuta nije toliko poznata koliko zaslužuje, zato želimo svima, i okolnim mjestima, i naravno našim gostima, pokazati koliko zapravo vrijedi – istaknula je Ivančica, dok je njezina kolegica Anđela Paladina iz Općine dodala kako je jedan od ciljeva upravo i produžetak sezone.



– Od ove godine TZ i Općina Kolan su krenuli s predstavljanjem naše bogate gastronomije u predsezoni i postsezoni. Recimo, skutu možete probati u njezinu pravom, svježem obliku samo do kraja svibnja. Ljeti je nema. Ni janjetine nema u ljetnim mjesecima, zato sad u lipnju slijedi "Fešta od janjetine".



Već u travnju, primjerice, imali smo nešto drukčiji maraton, "Say cheese and run", na kojem smo našim trkačima kroz rekreaciju ponudili našu gastronomiju, ovčetinu i sir – pojasnila nam je Anđela, dodavši da je za postsezonu, 30. kolovoza, predviđena perjanica svih manifestacija, poznata "Fešta od sira".



Pratite li ovaj slijed: skuta, sir, janjetina... Fešta do fešte, jedna bolja od druge, sve u znaku gastronomskih ikona otoka Paga, ali i Hrvatske. Kojima odoljeti ne može ni poznata hrvatska glumica Ornela Vištica, koju su domaćini pozvali da vodi program prvog "SkutaFesta".



To je, naime, "službeni razlog", a pravi je zapravo u činjenici da je Ornela velika ljubiteljica Paga i paških gastronomskih senzacija. Zamislite tek tu kombinaciju: ljepotica s gurmanskim apetitom!



– Veliki sam ljubitelj paškog sira! Inače obožavam sireve, ali paški mi je zaista poseban. Mogu reći za sebe da sam gurman, pa nakon finog sira volim popiti dobru čašicu kvalitetnog vina – priznala nam je Ornela, dodavši da joj je iznimna čast biti dio ove manifestacije.

Na sto načina

– Kad vi vidite s koliko ljubavi i entuzijazma ovi ljudi rade te sireve, kakve su to tvornice, kako su dobro organizirani obiteljski OPG-ovi, shvatite da oni baš žive to što rade i da takav proizvod ne može ispasti loš – istaknula je Ornela te dodala kako joj je ovo prvi put da je posjetila Kolan, ali, priznaje, na Pagu je često.



– Volim Pag, i zato mi je izuzetno drago što su me danas pozvali tu. A i volim skutu! Sve njezine varijante, i slatke i slane. Po meni je to jedan od najzdravijih proizvoda. Meni je ponekad dovoljno samo izrezati na fetice skutu i uživati u njoj – uz osmijeh nam priznaje Ornela, koja kaže kako joj ni u zagrebačkom domu nikad ne nedostaje skute, uvijek je ima, barem za jedan zalogaj.



Barem za zalogaj razgovora bio je raspoložen i kolanski načelnik Marin Pernjak. Kao pravi domaćin, brižan i znatiželjan, obilazio je štandove, komentirao ponudu, gostima ukazivao razlike i prednosti paške od drugih skuta. I zašto je baš danas trebalo biti u Kolanu.



– Nije to samo delicija, nego i prava proteinska bomba koje na tržištu ima samo sezonski, ovih šest mjeseci kad je laktacija i proizvodnja sira, tako da je proizvod vrhunski, no, nažalost ili nasreću, nemamo ga dovoljno. Skuta se ljudima od Rijeke do Splita uvukla pod kožu – kaže načelnik općine i sam proizvođač sira.



Za one koji ne znaju, Kolan je zadnja općina na otoku Pagu koja pripada Zadarskoj županiji. Graniči s Novaljom, koja je u Ličko-senjskoj, ali i Kolanu i Novalji zajedničko je Zrće, točnije kolanska plaža Katarelac.



Eto, u prijestolnici paškog sira sve od sira zlata vrijedi. Mali Kolan, sa svojih 800 stanovnika, dvije velike i šest malih sirana, s čak 64 registrirana OPG-a, sa svojim poljima, kršem i solju – otok je Pag u malom. I to jako uspješan.