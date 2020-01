Poznati kvizaš 'dobio krila', njegova zavodnička fotografija izazvala nevjerojatne reakcije:' Klasična siječanjska influenserska poza s bazena, jer je moje tijelo hram, njam, njam'

SVIJET JE JOŠ JEDNOM REKAO SVOJE . Unatoč 150 tisuča (!!) sljedbenika i punih 9 dana virtualnog vremena manje, u samo 14 sati skupili smo više lajkova nego legendarna Milica Puzović. Mislim da je sada baš ono svima jasno tko ima NAJSEKSI fotku s bazena. @deankotigaofficial - @puzoviceva 1:0 . Isto tako, nadamo se da če kolegica influencerica @puzoviceva svoj poraz u ovoj tekmi primiti bolje nego @petrameglaj. #the #biggest #and #the #most #beautiful #beast #at #the #pool #instagood

A post shared by Dean Kotiga (@deankotigaofficial) on Jan 9, 2020 at 8:17pm PST