Ljiljana Nikolovska žestoko je kritizirala predsjednicu, objavom na Facebooku otkrila čiju stranu drži: Imali smo federalne referendume za sve i svašta, a dionice su išle radniku, tko nas je posli pitao...

Prva i za mnoge najdraža pjevačica grupe Magazin, Ljiljana Nikolovska, vrlo je aktivna na društvenim mrežama i rado raspravlja o pojavama u hrvatskom društvu, s jednakim žarom kao da tu i živi.

Nedavno je kritizirala predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i njezinu izjavu o Željeznoj zavjesi.

"I ja san bila muzičar, proputovala cili svit, isla na ponoćke, vinčanja i pričesti u crkvu, išla na balet, u doktora, zubara, ljetovanja i zimovanja kad god su mi naredili, iza te iste željezne zavjese.

Puno san propatila. Kolinda, izdrži još malo, dok te ne prime negdi vani u izlog s puno neonskog svitla" - napisala joj je tada glazbenica.

Nikolovska se sad ponovno oglasila i opet referirala na svoje "jugoslavenske godine", ali i dala vrlo otvorenu podršku predsjedničkoj kandodatkinji Katarini Peović.

- Nekad smo imali federalne referendume za sve i svašta, a dionice su išle radniku. Tko nas je posli pitao za mišljenje o prisvajanju društvene imovine i resursa guzonjinom sinu i kćeri za $1?

Jesu li IKOG od Vas pitali smiju li strancima prodati vodu, obalu, patente, postrojenja, tvornice, radnička i humana prava, a kamoli da su vas isplatili za ulog?

Sad imate jednu kapitalističku stranku s dva ogranka, koji igraju "dobar i loš pandur" igricu, jer krajnji rezultati su uvijek skoro isti - oni su u Klubu, vi ste na Meniju.

I opet propagirate favorizirane parazite, jer ih procjenjujete na račun izgleda i istrošenih parola. A ispred nosa vam je nepotkupljiva kandidatkinja iz RF-a, s ozbiljnom namjerom da to mijenja, koju ni ne vidite?

I'm so disappointed, but than again, it's not you, it's me... - poručila je Nikolovska, otkrivajući kako bi svoj glas dala kandidatkinji Radničke fronte i Socijalističke radničke partije.

Prošlog tjedna pjevačica je poslala poruku profesorima i referirala se na taktiziranje premijera Plenkovića.

"Drage i cijenjene profe, Plenki i ekipa bi vam sad dali i gaće sa sebe, samo ne i trazeni koeficijent, jer bi to kreiralo prvi uspješan radnički protest i presedan. Prvi u nizu..

Ona prva raspukla karika i prekretnica koja pokrene lavinu u ostalim granama. A toga se jedino boje, jer im onda preostaju samo dvije solucije.

Prva im je na vas krenuti silom, što bi im srozalo i ukinulo naličje i sve preostale šanse u EU i svijetu.

Druga je pristati na vaše zahtjeve, što bi im poskidalo krune s glava. Carevi bi bili goli čak i za najvjernije glasace. Gube s obe opcije. Sačekajte ponude s jahtama za ljetna predavanja...." - poručila im je.