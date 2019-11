Vlatka Pokos uputila punu podršku Severini na društvenim mrežama, otvorila dušu o teškoj temi: Meni majčinstvo nikad nije priznato, moja bol živi sa mnom...

- Sve ono sto se događa u Hrvatskoj i to ne samo u posljednje vrijeme, pokazuje totalni raspad države i društva. Već godinama smo svjesni da je korumpirano hrvatsko pravosuđe rak rana Hrvatske i da će svatko svatko tko tamo očekuje trunku zdravog razuma, a kamoli pravde ostati šokiran. Svatko od nas u tuđoj boli prepoznaje svoju i doista me šokirala i ražalostila vijest da je Severina izgubila skrbništvo nad svojim sinom... - poručila je pjevačica i voditeljica Vlatka Pokos iz dalekog Toronta suosjećajući sa Splićankom.

- Toliko je to okrutno i strašno da nedostaje riječi koje bi je mogle utješiti, znam. Nadam se da joj ipak nešto znači podrška, vjerujem, svih onih koji imaju srca. Socijalna "skrbnica" koja dijete nije vidjela dvije godine, sigurno ga nema. Niti zdravog razuma, niti ljudskosti. I zamislite, opet su žene bile te koje su presudile Severini.

Nitko me neće uvjeriti da je to slučajnost. Nitko me neće uvjeriti da novac u Hrvatskoj ne može kupiti sve, ama baš sve. Meni majčinstvo nikad nije niti bilo priznato iako moja bol živi sa mnom sve ove godine, svakog dana, svakog trena... - napisala je Vlatka upućujući riječi podrške pjevačici.

- Severina mora ostati jaka i prisebna jer još je pred njom puno iskušenja. Ja šaljem njoj i njenom sinčiću puno ljubavi i snage – uputila je Vlatka Severini javnu podršku iz Kanade u koju se preselila prije dvije godine. Potporu je garnirala hashtagovima #severina #mama #nepravda #korumpiranopravosudje #mizoginodrustvo #mocnovca #podrskaseverini.