'Gotovo je, raskid ugovora potpisan evo ima sat-dva...': gasi se kultna radijska emisija, slušatelji oplakuju 'simbol Dalmacije'; Evo što kaže njen dugogodišnji voditelj

"Gotovo je, je. Konačno je, raskid ugovora potpisan evo ima sat-dva...", kratko nam je potvrdio preko telefona Damir Duplančić, dosadašnji voditelj kultne emisije "Izgubljena generacija" na Radio Dalmaciji.

Kažemo dosadašnji jer je emisija na današnji dan - otkazana.

O tome je svoje pratitelje Duplančić informirao najprije na Facebooku.

"Dragi moji pripadnici i slušatelji Izgubljene generacije... Blesavo mi je i glupo obraćat vam se ovako preko fejsa...ali pošto nemam drugog izbora ni medija ... red je da na svom zidu sa vama podijelim jednu informaciju... Naime, od danas Izgubljena generacija više ne boravi na radio Dalmaciji... Potpisan je sporazumni raskid ugovora... i to bi bilo to... Čisto da znate...Žaj mi je jedino šta se nisam moga oprostit direktno u eteru i pozdravit vas sa jednom odlazno-odjavnom emisijom... to bi bilo puno bolje, to bi bilo normalno...kako za jedan radio tako i za mene... ovako sve ostaje nekako blesavo visit u zraku bez početka i kraja... i onda sad ja ka moram nešto pisat bezveze da bi vas informira... ...Ovih pet slušatelja koji me neće čut u sridu mislit će da sam neozbiljan, da nisam doša ili da sam bolestan... ili ka da nikad nisam ni bija na radiju... ali šta je tu je...Radio Dalmaciji želim svu sreću u daljnjem radu, fala im na svemu... a Izgubljena generacija ide sad dalje... Iden ja popit kafu... Zdravo za gotovo", napisao je voditelj.

"Izgubljena generacija – 58000 Split" emisija je koja je u eteru uveseljavala slušateljstvo posljednjih 19 godina. S radija KL prebacila se na "Dalmaciju", a nakon sedam godina tamo se konačno i gasi.

Vijest je to koja je odjeknula kao bomba na društvenim mrežama, malo je reći da su slušatelji razočarani. Usudili bismo se reći da su neki i očajni, oplakuju kraj čitave jedne ere.

"Aaaaaa, neeeee! Morate nastaviti s tom emisijom. Ona je dio naših života"

"spadan u tih pet..neka idu kvragu svi,sve šta valja su nam oduzeli ..a sada san baš tužna ..šta sa sridon..falit će puno..ma sada san i bisna ..neću pitati razlog ,nije ni bitno Nadam se nekom drugom rješenju..."

"A izgubljena je bila simbol Dalmacije!"

"Prodajem radio, korišten samo jednom tjedno po 2 sata, sada mi više ne triba"

"Ovo je strašno, ja se ne želim pomirit sa tim. Izgubljena generacija na RD je nešto što me uvik oraspoloži i vrati u one lipe dane djetinjstva", oplakuju kultni program s "Duplim" njegovi slušatelji, puno više od njih pet.